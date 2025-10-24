Cartas de lectores: puente de la avenida Sarmiento

Se trata de un puente pensado a inicios del siglo XX durante la intendencia de Carlos Rougés, en 1908. La estación Mitre, cuyas vías limitan esa zona, ha sido objeto de proyectos para revitalizar el área y mejorar la conectividad, derribando el llamado “cinturón de hierro”. Durante los últimos años, ha habido planes de la Municipalidad y de empresarios para urbanizar las tierras de la estación Mitre, que abarcan desde la calle Catamarca hasta la avenida Sarmiento. En teoría todo parece muy lindo pero lo inmediato sigue sin resolverse, que es la estrechez del puente en la avenida Sarmiento sobre las vías del Ferrocarril Mitre, lo cual causa diversos problemas de tránsito, especialmente en horas pico. Al reducirse la cantidad de carriles, se generan los siguientes inconvenientes. 1) Congestionamiento de vehículos: la reducción del espacio para la circulación provoca que el flujo de autos se ralentice considerablemente. Esto se agrava durante las horas pico, cuando el volumen de vehículos es mayor. 2) Embotellamientos: la congestión puede derivar en embotellamientos que afectan no solo al puente, sino también a las avenidas y calles adyacentes, como la propia avenida Sarmiento y calle Catamarca. 3) Mayor riesgo de accidentes: un espacio reducido aumenta la posibilidad de colisiones entre vehículos, especialmente si se intenta adelantar o no se respeta la distancia de seguridad. Se han reportado accidentes en esta zona, involucrando a vehículos motorizados, bicicletas y peatones. 4) Tránsito conflictivo y maniobras peligrosas: la falta de espacio fomenta maniobras imprudentes por parte de los conductores, como invasión de carril o aceleración para intentar cruzar rápidamente, lo que incrementa el riesgo de incidentes. 5) Desvío de tránsito y sobrecarga de vías alternativas: para evitar el congestionamiento del puente, muchos conductores optan por rutas alternativas. Esto puede saturar otras calles y avenidas, distribuyendo el problema del tránsito en un área más amplia. En resumen, la limitación del ancho del puente actúa como un cuello de botella que interrumpe la fluidez del tránsito y representa un riesgo para la seguridad vial en una de las zonas más transitada agravándose el problema al llegar a Marco Avellaneda, nos encontramos con las vías. Por el constate derrame de agua y líquidos cloacales y a pesar de que lo arreglan siempre hay roturas de la calzada, sumado al peligro del asentamiento que existe al costado de las vías desde Sarmiento hasta calle Uruguay, una boca de lobo. Hace poco tiempo el Director de Obras Públicas municipales manifestó que la Municipalidad no está en condiciones de ensanchar dicho puente. La pregunta que nos cabe: ¿cómo es posible que hoy en día con cerca 600.000 habitantes en la Capital y cerca de 1.700.000 en la provincia no se pueda ampliar un puente? ¿Quizás habría que consultarle al Dr. Carlos Rougés cómo hizo?