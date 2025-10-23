Secciones
Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: "A cumplir con el deber cívico"

La empresaria y conductora mostró en redes la notificación oficial que la designa para cumplir un rol clave en los comicios legislativos.

Hace 1 Hs

A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar que fue designada presidenta de mesa para los comicios del próximo domingo. La empresaria compartió la noticia en sus historias de Instagram con una mezcla de sorpresa y humor, mostrando la notificación oficial enviada por la Justicia Electoral.

Aunque por cuestiones de seguridad tachó sus datos personales, en la imagen se alcanzaba a leer su apellido y la frase: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”. Junto a la foto, Wanda escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, acompañado por emojis de urna, sorpresa y responsabilidad.

Si bien no brindó más detalles sobre el lugar donde deberá presentarse, la conductora dejó en claro que planea asistir y cumplir con la citación electoral. Su publicación fue suficiente para confirmar su participación activa en la jornada democrática del fin de semana.

La noticia se produce en medio de un momento mediático de alta exposición para Wanda, que recientemente protagonizó un episodio muy comentado en MasterChef Celebrity, donde compartió pantalla con su exmarido, Maxi López. El reencuentro televisivo entre ambos generó un clima de humor, complicidad y nostalgia, con varios guiños a su historia personal y un blooper que desató risas entre el jurado y el público.

Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la estación de trabajo de Maxi, quien preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. “¡Qué milanesa enorme!”, exclamó ella divertida. “¿Viste? Me gusta hacerlas grandes, los chicos siempre me piden así”, respondió él, entre orgullo y humor. Pero enseguida llegó el momento del desliz: “Está al revés el rallador”, le señaló ella entre carcajadas, provocando la risa generalizada en el estudio.

El intercambio siguió con un tono cada vez más cómplice. “Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas”, bromeó Wanda, a lo que Maxi retrucó entre risas: “Salíamos a comer”. Ella insistió: “¿A dónde íbamos? ¿A bodegones?”, y él respondió con ironía: “No, me llevabas a los más caros. Sabés cómo sangraba”.

El ida y vuelta se mantuvo entre bromas y guiños al pasado: “Nada era económico… viste cómo sos. Pero comías bien, ¿o no?”, dijo él. “Sí, comía bien. Siempre comí bien”, contestó ella con picardía, generando carcajadas entre Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, que seguían la escena entre divertidos y sorprendidos por la química entre los ex.

Antes de despedirse, Wanda le lanzó un último desafío: “¿Te ves ganador?”. Maxi, fiel a su estilo, respondió: “Me veo en el balcón. Espero subir con esta milanesa”. Ella cerró el momento con una sonrisa: “Te veo bien, te veo concentrado. Mucha suerte”.

Entre la cita electoral que la convoca el próximo domingo y su presencia estelar en televisión, Wanda Nara vuelve a demostrar que, tanto dentro como fuera de la pantalla, no pasa desapercibida y sigue generando conversación en cada paso que da.

Temas Wanda NaraElecciones 2025
