Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: "A cumplir con el deber cívico"

La noticia se produce en medio de un momento mediático de alta exposición para Wanda, que recientemente protagonizó un episodio muy comentado en MasterChef Celebrity, donde compartió pantalla con su exmarido, Maxi López. El reencuentro televisivo entre ambos generó un clima de humor, complicidad y nostalgia, con varios guiños a su historia personal y un blooper que desató risas entre el jurado y el público.