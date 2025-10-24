Un encuentro musical por y para Gustavo Pláate

Secciones
Una veintena de artistas tucumanos actuarán en forma solidaria en el Centro Cultural Virla.

Hace 5 Hs

Muchas veces, él estuvo al servicio de los otros; esta noche, será al revés. A las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), se realizará un concierto totalmente a beneficio del violonchelista Gustavo Pláate -foto-, quien está superando un complejo problema de salud que le demanda importantes recursos económicos.

La situación motivó la solidaridad de todo el espectro artístico provincial y el compromiso de la Universidad Nacional de Tucumán, que cedió el auditorio del Virla para la realización de un encuentro musical que abarcará distintos géneros y ritmos. Incluso se espera la presencia del propio Plaate -esta vez al piano, instrumento que también domina-, en una velada organizada, entre otros, por Mauricio Guzmán y José Cardoso, quien es alumno del cellista y actuó junto a él en distintos espectáculos.

La grilla es tan numerosa como variada, que abarca a la hija de Gustavo, Lissel Plaate, y a la hermana del músico, Betty Plaate. Guzmán estará junto a María Silvia Díaz con la instancia lírica, mientras que el folclore será abordado por Lucho Hoyos, Rubén Cruz, Santiago Cornet y Noralía Villafañe, entre otros. Habrá flamenco con Priscilla Portillo, y además estarán sobre el escenario el Juan Escalante Jazz Group (junto a Julio González Goytía); Guillermo y Bruno Solito; Noelia Antonelo; Francis Moreno; Graciela Pérez Elena y Cardozo. La lista sigue abierta porque hay más músicos que quieren sumarse a la convocatoria.

Centro Cultural Eugenio Flavio VirlaGustavo Plaate
