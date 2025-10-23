Secciones
Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, solo tenía 23 años: qué le pasó

Conmoción en el mundo del espectáculo tras la noticia

Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, solo tenía 23 años: qué le pasó
Hace 2 Hs

Isabelle Tate, actriz de la serie “9-1-1: Nashville” de la cadena ABC, falleció el 19 de octubre de 2025 a los 23 años. La joven compartió recientemente su lucha contra una enfermedad neurológica rara que la afectaba desde la adolescencia.

Isabelle Tate y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth

Isabelle Adora Tate fue diagnosticada a los 13 años con Charcot-Marie-Tooth, un trastorno neurológico genético progresivo que afecta los nervios que controlan los músculos. Esta enfermedad la llevó a usar silla de ruedas.

En 2022, la actriz escribió en sus redes sociales:

“Ha sido un viaje difícil… pero elijo abrazarlo y no dejar que me defina”.

Anuncio de su muerte

La triste noticia fue confirmada por su representante en la agencia McCray de Nashville:

"Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocía a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Consiguió el papel en la primera serie para la que hizo una audición, 9-1-1 Nashville. Lo pasó muy bien".

Carrera en “9-1-1: Nashville”

Tate interpretaba a Julie en la serie derivada de Ryan Murphy y apareció en el episodio piloto emitido el 9 de octubre de 2025. La grabación se realizó en junio y el tercer episodio de la serie, que sigue a los servicios de emergencia de Tennessee, se estrenará el 23 de octubre.

El elenco incluye a Chris O'Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz.

Vida personal y legado

Según la esquela de Austin Funeral & Cremation Services, Isabelle Tate nació y creció en Nashville. Se graduó en empresariales en la Universidad Estatal de Middle Tennessee y tenía pasión por la música y los animales.

“Isabelle estaba llena de fuego, una luchadora, nunca poniendo excusas por su discapacidad. También tenía una gran inclinación musical, componía y grababa canciones con amigos, e incluso publicó algunas”.

Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan; su padre, John Daniel Tate; y su hermana, Daniella Tate. El funeral se celebrará en Brentwood, Tennessee, el 24 de octubre.

