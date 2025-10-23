Patricia Bullrich le respondió a Cristina Kirchner y la acusó de dejar un “desastre económico”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le respondió este jueves a Cristina Fernández de Kirchner, quien llamó a votar por el peronismo en las elecciones del domingo para "frenar" a Javier Milei.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la candidata a senadora afirmó: "Señora Condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó tu gobierno con Alberto y Massa".
"¿De qué fracaso hablás? Milei avisó que no iba a ser fácil, pero te aseguro que estamos por el camino correcto. Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena", agregó.
Además, la funcionaria señaló en su respuesta a la ex jefa de Estado: "Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El Ministro de (in)Seguridad había dicho que 'los narcos' ganaron la batalla".
Cristina Kirchner: "Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"
La ex presidenta publicó un vídeo en las redes sociales antes de las elecciones de mitad de período del domingo, para instar a los ciudadanos a votar y servir como observadores electorales. En su mensaje, Kirchner criticó fuertemente las políticas económicas del presidente Javier Milei y su relación con Estados Unidos. "Este domingo, es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común", remarcó Cristina Kirchner en el vídeo publicado en su cuenta de X.
En el vídeo de tres minutos, la ex presidenta argumentó que las políticas económicas de Milei fueron perjudiciales para los argentinos comunes. "El experimento libertario ha fracasado, y todo el mundo lo sabe -dijo-. La gente no puede llegar a fin de mes y tiene que endeudarse para pagar la electricidad, comprar comida o medicina", agregó.
"La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos, y creo que también desde cualquier parte del mundo. Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos, salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo", aseguró.
Kirchner instó a los votantes a "poner un límite al mal gobierno de Milei". Afirmó que "un voto contra Milei ayudaría a poner fin a las políticas de ajuste que impactan desproporcionadamente a los sectores vulnerables de la sociedad, detendría la "entrega de la soberanía nacional" y aliviaría la carga sobre los trabajadores y jubilados.
También criticó a Milei por buscar apoyo financiero de Estados Unidos, al describirlo como una "humillación". Afirmó que Argentina es demasiado grande y digna para depender de un presidente extranjero y que la soberanía del país no es negociable. "Tenemos que detener este modelo de entrega, destrucción y humillación nacional", dijo Kirchner.
"Este veintiséis de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo", insistió.