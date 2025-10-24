Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: reponen tres propuestas

En el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), a las 21 se presentará la obra “Monoambiente (Ensayo en voces que recuerdan)”, escrita y dirigida por Luciana Galván y con las actuaciones de Camila Caram y Mariano Alo Casañas Foguet. La puesta en escena combina humor y absurdo en una reflexión sobre la soledad, el ruido urbano y la búsqueda de calma en medio del caos de una joven que vive sola en un pequeño departamento y se siente perseguida por sus vecinos. Desde las 21.30, la Fundación Teatro Universitario repondrá “Tartufo, el hipócrita”, el clásico de Molière con versión y dirección general de Ricardo Salim en la Sociedad Francesa (San Juan 751). En la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares (Alberdi 1.021), el Teatro Municipal dirigido por Mirta Carrizo hará a las 21 el sainete de Alberto Vaccarezza “El conventillo de la Paloma”.