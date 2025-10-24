Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: reponen tres propuestas
En el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), a las 21 se presentará la obra “Monoambiente (Ensayo en voces que recuerdan)”, escrita y dirigida por Luciana Galván y con las actuaciones de Camila Caram y Mariano Alo Casañas Foguet. La puesta en escena combina humor y absurdo en una reflexión sobre la soledad, el ruido urbano y la búsqueda de calma en medio del caos de una joven que vive sola en un pequeño departamento y se siente perseguida por sus vecinos. Desde las 21.30, la Fundación Teatro Universitario repondrá “Tartufo, el hipócrita”, el clásico de Molière con versión y dirección general de Ricardo Salim en la Sociedad Francesa (San Juan 751). En la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares (Alberdi 1.021), el Teatro Municipal dirigido por Mirta Carrizo hará a las 21 el sainete de Alberto Vaccarezza “El conventillo de la Paloma”.
Musical famoso: “Sweet Charity” en el San Martín
Charity Hope Valentine busca del amor verdadero mientras baila en un bar y es objeto de todo tipo de miradas. Con humor, emoción y un repertorio inolvidable, el musical “Sweet Charity” se repondrá a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) con entradas 2x1 para socios de Club LA GACETA. Con libreto de Neil Simon y puesta original de Bob Fosse, la versión tucumana es dirigida por Sebastián Fernández, en una coproducción entre la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas, Rojas-Tecnología para Eventos y el Ente Cultural de Tucumán.
Clara Cava: primera vez en Tucumán
El pop nacional estará sonando desde las 22 en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), cuando se presente por primera vez en la provincia Clara Cava, una de las principales exponentes actuales del género indie y que fue telonera de Coldplay. Su show servirá para presentar su nuevo disco, “A todo el mundo le pasa”. Como invitada especial actuará Vipisita.
Rock: propuestas con distintos estilos
Desde las 22, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejon (avenida Alem 755) los tucumanos de NTN (No Tiene Nombre) harán covers del rock argentino. En el bar Gorgome de Alberdi (25 de Mayo 427) Traidores NO repasará los temas de su nuevo disco “Presagio” desde las 23. Metal Pesao y Choque rendirán tributo a Ricardo Iorio, con entrada libre en Marina Alfaro 955. Momentáneamente Rock tocará clásicos nacionales en José Cuervo (Miguel Lillo 350).
Nonino Yerba Buena: “Ecléctico”, con Grillo Córdoba
Noche de baladas, boleros y trova en Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347). Será protagonizada por Grillo Córdoba desde las 22, acompañado por Lucio Piérola y por Eduardo Molina en su show “Ecléctico”.
Coros: dos propuestas
A las 21 está programado el encuentro de coros “Medicina canta”, en el aula Dalma de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (La Madrid 875), con entrada libre y gratuita. Intervendrán las formaciones vocales Vox Animae Coral, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, del Colegio de Psicólogos y de la Facultad de Medicina (foto), que conduce Mariana Stambole. En la Sociedad Italiana (24 de Septiembre 1.021) los coros De Niños y Fra Noi de esa entidad y el de la Casa de la Zarzuela ofrecerán desde las 21.30 el recital “Pasiones y canciones”, con dirección de Ana María Ternavasio. Como invitados especiales estarán Monchi Poliche y Constanza García.
Orquesta Estable: concierto gratuito en el teatro Belgrano
La Orquesta Estable de la Provincia se presentará por primera vez en el teatro Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), con el concierto “Del héroe a la eternidad”, a partir de las 21 y con entrada libre y gratuita bajo la dirección de Walter Jonathan Ale (titular de la Orquesta de la Escuela Superior de Educación Artística). El repertorio recorrerá obras del repertorio clásico: de Carl Maria von Weber se interpretará Fantasía y rondó del quinteto para clarinete y cuerdas, con Gustavo Alejandro Olivares como solista invitado; de Saverio Mercadante, el Concierto en mi menor para flauta y orquesta de cuerdas, con la participación de Gustavo Velazco; y de Ludwig van Beethoven, la emblemática Sinfonía N° 3 “Eroica”.