El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán inauguró las obras del 5° piso

El titular del cuerpo recordó que una de sus metas fue poner en valor el histórico edificio, que antiguamente albergó al ex Banco Municipal. «Nos encontramos con una estructura deteriorada. Por eso nos propusimos recuperarla. Hoy contamos con un equipo de empleados de maestranza, albañiles, pintores, durleros, electricistas y plomeros, gracias a quienes todas las obras se realizaron por administración propia. Quiero agradecerles profundamente: ellos son los artífices de este logro. Antes, este espacio era un depósito de chatarras; hoy lo recuperamos para los trabajadores y los vecinos», agregó.