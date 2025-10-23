El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán inauguró las obras del 5° piso

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, encabezó la inauguración de las obras de remodelación y refacción del quinto piso del edificio legislativo, acompañado por la intendenta Rossana Chahla, concejales, funcionarios y empleados.
En un acto que contó con una gran presencia de trabajadores del cuerpo y autoridades municipales, se dejó habilitada una nueva etapa del plan de recuperación y refacción integral del edificio del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
«Hace seis años asumimos en el Concejo y nos propusimos tener un cuerpo deliberativo de consensos, buscando que nunca la discusión política cruce la línea del agravio. Apostamos al respeto mutuo, y así logramos aprobar el 95% de las ordenanzas por unanimidad», señaló Juri al inicio de su discurso.
El titular del cuerpo recordó que una de sus metas fue poner en valor el histórico edificio, que antiguamente albergó al ex Banco Municipal. «Nos encontramos con una estructura deteriorada. Por eso nos propusimos recuperarla. Hoy contamos con un equipo de empleados de maestranza, albañiles, pintores, durleros, electricistas y plomeros, gracias a quienes todas las obras se realizaron por administración propia. Quiero agradecerles profundamente: ellos son los artífices de este logro. Antes, este espacio era un depósito de chatarras; hoy lo recuperamos para los trabajadores y los vecinos», agregó.
La arquitecta a cargo de la obra, Sandra Frosoni, explicó que la remodelación incluyó la puesta a punto de oficinas administrativas, un Salón de Usos Múltiples, una nueva sala de reuniones de comisiones, baños y kitchenette. «El proyecto conjuga sustentabilidad, funcionalidad, durabilidad y tecnología aplicada a la eficiencia energética, el confort y la calidad», detalló.
«Todo esto es posible gracias a los empleados del Concejo, que son trabajadores de 24 horas. Damos un paso más y seguiremos caminando», concluyó Juri, entre aplausos del público.
En la mesa principal se ubicaron, junto a Juri y la intendenta Chahla, los concejales Ernesto Nagle, José María Franco, Emiliano Vargas Aignasse, Facundo Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito, Juan Carlos Ale, Carlos Arnedo, Ana María González, Gastón Gómez, Leandro Argañaraz, Ramiro Ortega, Alfredo Terán de Zavalía, Federico Romano Norri, Gustavo Cobos, José María Canelada, Eduardo Molina y Hugo Andina Lizárraga, además de las autoridades del cuerpo Néstor Ángel Varela (secretario), Hernán Ara (prosecretario Legislativo) y José Ángel Franco (prosecretario Administrativo).
Durante el acto, la intendenta Rossana Chahla agradeció el recibimiento y destacó la gestión de Juri:
«Gracias, Fernando, concejales y empleados por recibirme en su casa. Quiero destacar que siempre se habla bien de vos, de tu búsqueda de consensos y de tu trabajo. Lo que vemos aquí no son lujos, sino condiciones dignas necesarias. Por eso propongo que este SUM lleve el nombre de Amado Juri, en honor al legado de tu padre», expresó, en referencia al exgobernador tucumano Amado Nicomedes Juri.
Por su parte, el secretario del cuerpo, Néstor Ángel Varela, subrayó el reconocimiento de los trabajadores hacia el presidente del Concejo:
«Usted dice que los concejales son aves de paso, y es cierto. Pero las aves de paso dejan huellas. Usted logró dignificar a esta institución. Cuando termine su mandato, se llevará el cariño y el reconocimiento de todos los empleados y compañeros del cuerpo», afirmó.
Finalmente, la subdirectora de Comisiones, Mirta Pérez, también tomó la palabra:
«Estamos reunidos una vez más para agradecer esta nueva reforma edilicia. Gracias, presidente Juri, por su compromiso. Esta es nuestra segunda casa. Yo llevo 41 años en el Concejo y su gestión quedará grabada en el corazón y en la retina de todos los que trabajamos aquí», concluyó emocionada.