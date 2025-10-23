Inter Miami lo hizo oficial: Lionel Messi seguirá hasta los 41 y el video del anuncio arrasó en redes

El vínculo más esperado por los fanáticos del Inter Miami finalmente se concretó. Tras varias semanas de rumores y acuerdos verbales, Lionel Messi estampó su firma en el nuevo contrato con "Las Garzas", que lo vinculará hasta 2028. De esta manera, el capitán de la Selección Argentina confirmó que continuará su carrera en el club donde ya se siente en casa.
El anuncio se realizó con una producción cinematográfica. En un video publicado por Inter Miami, se puede ver a la Pulga vestido de traje, revisando el contrato, firmando y sonriendo mientras, de fondo, se aprecia la obra en construcción del nuevo estadio. “Está en casa”, fue el mensaje con el que la institución acompañó el lanzamiento, sellando la continuidad del ídolo en medio de la expansión del proyecto deportivo y arquitectónico más importante del club.
La renovación se había encaminado a mediados de septiembre, cuando trascendió que Messi planeaba seguir en la MLS más allá del próximo año. Aunque se especulaba con un acuerdo corto, finalmente se confirmó que será por dos temporadas, lo que le permitirá llegar a los 41 años aún en actividad. Su continuidad le otorga un impulso deportivo y comercial enorme al Inter Miami, que consolida su figura central en el fútbol estadounidense.
Post Instagram
El escenario elegido para la firma no fue casual. El Freedom Park será el estadio más ambicioso de la franquicia, con capacidad para 25 mil espectadores y un desarrollo de 234 mil metros cuadrados equipado con tecnología de última generación. Además, el proyecto implicará la mudanza definitiva desde Fort Lauderdale al corazón de Miami, a pocos minutos del aeropuerto internacional. Está previsto que su inauguración sea en 2026, y todo indica que Messi estará en el campo en esa presentación, todavía como futbolista de Las Garzas y de cara al Mundial de ese mismo año.
El mensaje de Beckham y la proyección a futuro
Poco después del anuncio, David Beckham, uno de los dueños del club, expresó su emoción en redes sociales. El inglés escribió que cuando comenzaron este viaje su visión fue traer a los mejores jugadores a Miami, y que en 2023 lograron sumar al mejor de todos los tiempos. Agradeció tener a un futbolista que ama tanto el juego y que inspira a nuevas generaciones, y cerró con un mensaje directo: “Gracias, Leo”. Con esta renovación, Inter Miami asegura mucho más que a una estrella: garantiza la continuidad de su proyecto global con Messi como su emblema.