Inter Miami lo hizo oficial: Lionel Messi seguirá hasta los 41 y el video del anuncio arrasó en redes

El mensaje de Beckham y la proyección a futuro

Poco después del anuncio, David Beckham, uno de los dueños del club, expresó su emoción en redes sociales. El inglés escribió que cuando comenzaron este viaje su visión fue traer a los mejores jugadores a Miami, y que en 2023 lograron sumar al mejor de todos los tiempos. Agradeció tener a un futbolista que ama tanto el juego y que inspira a nuevas generaciones, y cerró con un mensaje directo: “Gracias, Leo”. Con esta renovación, Inter Miami asegura mucho más que a una estrella: garantiza la continuidad de su proyecto global con Messi como su emblema.