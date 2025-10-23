Secciones
La Iglesia instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y a fortalecer la comunidad

“La política es servir y construir una sociedad más justa”, le dijo a LA GACETA el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Máximo Jurcinovic.

Hace 1 Hs

El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Máximo Jurcinovic, hizo este jueves un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en las elecciones, subrayando el voto como un acto de responsabilidad y un pilar fundamental de la democracia.

Según Jurcinovic, es comprensible que muchas personas sientan cansancio o decepción frente a los procesos electorales, pero la Iglesia se propone ser portavoz de un mensaje de esperanza. “Entendemos que siempre ir a votar es un acto profundamente democrático, y el compromiso del voto es el cimiento de la democracia”, afirmó en diálogo con LA GACETA.

El sacerdote señaló además la importancia de la diversidad política como enriquecedora para la sociedad, y la necesidad de recuperar la capacidad de escucha tanto de los ciudadanos como de los candidatos. “La diversidad va de la mano de la escucha. Hoy muchas veces se habla para que los seguidores sigan, pero hay que recuperar la capacidad de convencer y de escuchar lo que le pasa al otro”, indicó.

En su contacto diario con la comunidad, Jurcinovic observa que, pese a las dificultades, los ciudadanos mantienen un fuerte compromiso democrático. “La gente va a ir a votar con responsabilidad, y después seguirá con su vida cotidiana: llevando a los hijos a la escuela, yendo a trabajar. La política debe acompañar ese día a día de la gente”, sostuvo.

El vocero también resaltó la labor de la Iglesia en los barrios más vulnerables, acompañando a quienes enfrentan problemas como la pérdida de trabajo o las adicciones, y llamó a que el Estado esté presente para garantizar apoyo en estos sectores.

Finalmente, el padre destacó que fortalecer la vida comunitaria y promover la esperanza es fundamental, y que la ciudadanía tiene la capacidad de discernir y construir el bien común, más allá de las prácticas políticas que puedan desanimar.

