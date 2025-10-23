La Iglesia instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y a fortalecer la comunidad

El sacerdote señaló además la importancia de la diversidad política como enriquecedora para la sociedad, y la necesidad de recuperar la capacidad de escucha tanto de los ciudadanos como de los candidatos. “La diversidad va de la mano de la escucha. Hoy muchas veces se habla para que los seguidores sigan, pero hay que recuperar la capacidad de convencer y de escuchar lo que le pasa al otro”, indicó.