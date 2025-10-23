Secciones
DeportesVóley

Agenda de TV: "Dibu" Martínez juega en la Europa League y dos equipos tucumanos debutan en la Supercopa Aclav

San Lorenzo-Monteros Vóley y Ciudad-Tucumán de Gimnasia se enfrentarán en Morón.

SEGURIDAD. Dibu Martínez volverá a defender el arco de Aston Villa en el partido de Europa League. SEGURIDAD. "Dibu" Martínez volverá a defender el arco de Aston Villa en el partido de Europa League. FOTO TOMADA DE X.COM/AVFCOfficial
Hace 45 Min

UEFA Europa League

13.45: Go Ahead Eagles-Aston Villa (ESPN)

13.45: Brann-Rangers (Disney+)

13.45: Braga-Estrella Roja (Disney+)

13.45: FCSB-Bologna (Disney+)

13.45: Fenerbahce-Stuttgart (Disney+)

13.45: Salzburgo-Ferencváros (ESPN 2)

13.45: Feyenoord-Panathinaikos (ESPN 4)

13.45: Lyon-Basilea (ESPN 3)

13.45: Genk-Betis (ESPN 2)

16: Lille-PAOK (Disney+)

16: Malmo-GNK Dinamo (Disney+)

16: Young Boys-Ludogorets (Disney+)

16: Friburgo-Utrecht (Disney+)

16: Celtic-Sturm Graz (Disney+)

16: Celta-Niza (Disney+)

16: Nottingham Forest-Porto (Disney+)

16: Roma-Viktoria Plzen (Disney+)

16: Maccabi Tel-Aviv-Midtjylland (Disney+)


Copa Sudamericana

Semifinal (Ida)

19: Universidad de Chile-Lanús (ESPN)


UEFA Conference League

13.45: AEK Athens-Aberdeen (Disney+)

13.45: Strasbourg-Jagiellonia Bialystok (Disney+)

13.45: Shkëndija-Shelbourne (Disney+)

13.45: Shakhtar Donetsk-Legia Warsaw (Disney+)

13.45: Rijeka-Sparta Prague (Disney+)

13.45: Rapid Wien-Fiorentina (Disney+)

13.45: Häcken-Rayo Vallecano (Disney+)

13.45: Drita-Omonia (Disney+)

13.45: Breidablik-KuPS Kuopio (Disney+)

16: Sigma Olomouc-Raków Czestochowa (Disney+)

16: Shamrock Rovers-Celje (Disney+)

16: Samsunspor-Dynamo Kyiv (Disney+)

16: Mainz 05-Zrinjski Mostar (Disney+)

16: Lincoln Red Imps-Lech Poznan (Disney+)

16: Hamrun Spartans-Lausanne (Disney+)

16: Crystal Palace-AEK Larnaca (Disney+)

16: AZ Alkmaar-Slovan Bratislava (Disney+)

16: Universitatea Craiova-Noah (Disney+)


Reserva LPF

15: Independiente Rivadavia-Central Córdoba (AFA Play)

15: Racing-Defensa y Justicia (AFA Play)

15: Huracán-Newell's (AFA Play)

15: Unión SF-Barracas Central (AFA Play)


Euroliga

16: Estrella Roja-Baskonia (DSports 2)


Supercopa ACLAV de Vóley

Semifinales

17: San Lorenzo-Monteros Vóley (Fox Sports 2)

20: Ciudad-Tucumán de Gimnasia (Fox Sports 2)


NHL (Hockey sobre hielo)

19.45: Tampa Bay Lightning-Chicago Blackhawks (ESPN 4)


NBA

20.30: Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder (ESPN 2)

23: Golden State Warriors-Denver Nuggets (ESPN 2)


Copa Libertadores

Semifinal (Ida)

21: Liga de Quito-Palmeiras (ESPN / DSports)


NFL (Fútbol Americano)

21: Los Angeles Chargers-Minnesota Vikings (Disney+)


CONCACAF Central American Cup

23.05: LD Alajuelense-CD Olimpia (Disney+)

Temas Copa SudamericanaMonteros VoleyAston VillaTucumán de GimnasiaLiga Argentina de Voley MasculinoEuropa LeagueDibu Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán abre la Liga Argentina de Vóleibol con dos tours consecutivos y protagonismo local

Tucumán abre la Liga Argentina de Vóleibol con dos tours consecutivos y protagonismo local

Estudiantes cayó ante Amancay, pero sigue afinando detalles para la Liga Argentina

Estudiantes cayó ante Amancay, pero sigue afinando detalles para la Liga Argentina

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?
5

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Comentarios