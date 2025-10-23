Secciones
Voto válido, en blanco y nulo: todo lo que tenés que saber según la Junta Electoral Provincial

Belén Alcorta, vocera del organismo, explicó cómo identificar cada tipo de voto con la nueva boleta única de papel.

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales y las provinciales en Juan Bautista Alberdi, la Junta Electoral Provincial brindó precisiones sobre el proceso de votación con la nueva boleta única de papel y recordó las principales diferencias entre el voto válido, el voto en blanco y el voto nulo.

Belén Alcorta, vocera del organismo, explicó a LA GACETA que el voto válido es aquel en el que el elector marca claramente un solo casillero, ya sea con una cruz o una tilde, dentro del espacio correspondiente al candidato o lista de su elección. “Un voto en blanco es cuando no se marca ningún casillero”, señaló.

En cambio, el voto nulo se produce cuando el elector marca más de un casillero, o realiza intervenciones que impidan determinar con claridad la opción elegida. “Si una persona marca dos casilleros, automáticamente ese voto se considera nulo”, aclaró.

Respecto de los casos en los que la boleta pueda sufrir algún daño, Alcorta indicó que “si la boleta se rompe, pero se puede observar con claridad cuál fue la elección del votante, ese sufragio se considera válido”.

La vocera también desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre la supuesta manipulación de las lapiceras que se entregan en las mesas de votación. “Las lapiceras que se distribuyen en los kits electorales son indelebles, no se borran. De todas maneras, el elector puede llevar su propia lapicera si así lo desea”, aclaró.

Por otro lado, recordó que las personas con discapacidad pueden ingresar acompañadas a la cabina o solicitar hacerlo en las denominadas “cabinas accesibles”, ubicadas cerca de las puertas de ingreso de cada establecimiento. “Solo deben informar su situación al personal del comando electoral presente en la escuela”, indicó.

En cuanto al operativo logístico, Alcorta detalló que ya se inició el traslado de las urnas hacia las zonas de alta montaña, con destino a las escuelas de Anfama, San José de Chasquivil y Anca Juli. “Las urnas son custodiadas por el comando electoral hasta un punto determinado y, desde allí, continúan su recorrido a lomo de mula”, explicó.

Finalmente, la funcionaria expresó su expectativa sobre la participación ciudadana en los comicios del domingo. “Esperamos una respuesta favorable del electorado, que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho y elegir a sus representantes”, concluyó.

