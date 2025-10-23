Secciones
En Tucumán, el lunes no habrá clases en las escuelas y colegios afectados por las elecciones

La disposición tiene como objetivo facilitar las tareas de limpieza, desinfección y reorganización institucional.

Hace 1 Hs

El Ministerio de Educación de Tucumán informó que, mediante la Resolución Ministerial N° 2469 (MEd), se dispuso la suspensión de actividades escolares para el próximo lunes 27 de octubre de 2025, día posterior a las Elecciones Legislativas Nacionales y Provinciales.

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada, en todos los niveles y modalidades, que hayan sido afectados por los comicios del domingo.

Desde la cartera educativa explicaron que la disposición tiene como objetivo facilitar las tareas de limpieza, desinfección y reorganización institucional tras la utilización de los edificios escolares como lugares de votación.

En esta oportunidad, además de las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán en todo el país, en Tucumán se llevarán adelante los comicios provinciales en el municipio de Juan Bautista Alberdi, por lo que la suspensión alcanzará también a las escuelas involucradas en ese operativo electoral.

