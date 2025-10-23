Polémica y tensión en Independiente: el gesto de Abaldo que desató la bronca en el plantel

El descargo de “El Menor” y el futuro del uruguayo

Por su parte, "El Menor" también dio su versión y defendió a su amigo. “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros, vamo arriba Abaldiño, demuestre”, escribió el artista en sus redes sociales.