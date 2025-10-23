Secciones
Polémica y tensión en Independiente: el gesto de Abaldo que desató la bronca en el plantel

Una publicación en redes encendió las alarmas en Avellaneda. El futbolista se disculpó y el cuerpo técnico le exigió más responsabilidad.

El escándalo que involucra a Matías Abaldo sacudió la tranquilidad de Independiente. En los últimos días, el futbolista uruguayo fue señalado tras la publicación de unas imágenes en redes sociales del cantante Agustín Rodríguez -conocido como “El Menor”-, donde se veían botellas de alcohol, drogas y billetes en la casa del jugador. Las fotos se viralizaron rápidamente y generaron malestar dentro del club.

Según informó TyC Sports, el entrenador Gustavo Quinteros y el dirigente Alejandro Tocalli mantuvieron una reunión con el ex-Gimnasia de La Plata para manifestarle su descontento. A la charla también se sumaron referentes del plantel, quienes le habrían pedido que fuera “más cuidadoso” con su vida privada y evitara exponer situaciones que pudieran malinterpretarse, sobre todo en un contexto deportivo tan sensible como el que atraviesa el equipo.

En su descargo, Abaldo reconoció el error y utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, escribió el mediocampista uruguayo.

El descargo de “El Menor” y el futuro del uruguayo

Por su parte, "El Menor" también dio su versión y defendió a su amigo. “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros, vamo arriba Abaldiño, demuestre”, escribió el artista en sus redes sociales.

Hasta el momento, Independiente no emitió ningún comunicado ni definió si habrá sanciones internas. Sin embargo, en la práctica del miércoles se pudo ver al uruguayo entrenando con normalidad y mostrando buena predisposición. Desde su llegada a Avellaneda, todavía no convirtió goles y su rendimiento continúa lejos del nivel que se esperaba.

