Atención: estos son los electrodomésticos que más energía consumen con solo estar enchufados

Incluso cuando los dispositivos están apagados, el consumo de electrodomésticos puede continuar si permanecen conectados a una fuente de poder, lo que contribuye a un gasto innecesario en el hogar. Según un estudio del Laboratorio Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos, ciertos aparatos consumen un promedio de 1,6 kilovatios diarios en modo de espera, representando entre el 5% y el 10% del consumo total de energía de una vivienda. Por lo tanto, es importante que todos sepan que no es suficiente con apagar el aparato, ya que estar conectado puede representar un incremento en la factura de energía.