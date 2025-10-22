Secciones
Dos muertos tras ataque de Estados Unidos a un barco con presuntos narcos en el Pacífico

El Pentágono confirmó que el operativo, ordenado por el presidente Donald Trump, se realizó cerca de Colombia. Ya son 34 los fallecidos por acciones similares desde septiembre.

Hace 1 Hs

El ejército de Estados Unidos hundió el martes un barco con presuntos narcotraficantes en el océano Pacífico, en lo que constituye el primer ataque de este tipo en la región, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Dos personas murieron durante el operativo.

“Por instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba actividades de tráfico de drogas en el este del Pacífico”, escribió Hegseth en su cuenta de X.

El funcionario acusó al barco de transportar narcóticos por una ruta conocida del narcotráfico, aunque no presentó pruebas ni identificó al grupo involucrado. Según Hegseth, los fallecidos eran “narcoterroristas”.

Ataque en aguas internacionales cerca de Colombia

El New York Times reportó que el ataque ocurrió en la costa del Pacífico colombiano, en aguas internacionales.

El Departamento de Defensa estadounidense no aclaró si hubo colaboración con autoridades locales ni cuántas personas estaban a bordo del barco.

Desde septiembre, el Pentágono ha realizado siete operaciones similares en el Caribe, principalmente contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Con este nuevo incidente, el número total de muertos por los ataques asciende a al menos 34.

Tensión entre Washington y Bogotá

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioraron tras los recientes ataques.

A comienzos de octubre, el presidente colombiano Gustavo Petro acusó a la administración Trump de cometer “asesinatos” en el mar por ejecutar a presuntos narcotraficantes sin juicio previo.

Trump respondió recortando la ayuda estadounidense a Colombia y amenazando con imponer nuevos aranceles a las exportaciones del país sudamericano.

