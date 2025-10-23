Estrenos de cine: los límites de la ciencia se desafían en “Frankenstein”

Ninguna película de Guillermo del Toro se limita a la anécdota de su historia matriz, sino que el director mexicano siempre apuesta a dejar más preguntas que certezas en sus producciones. Incluso en los filmes que aborda relatos conocidos, como “Pinocho” o la trilogía de “El Hobbit”, se las ingenia para filtrar planteos que apuntan a una relectura y a una toma de posición sobre las normas sociales.
Es por eso que la expectativa sobre “Frankenstein” excede a tener una nueva versión sobre el clásico de Mary Shelley. Luego de su première mundial en la Mostra de Venecia, tendrá un despliegue limitado en las salas a la espera de que a principios de noviembre llegue al streaming de Netflix.
Del Toro respeta situar la acción en la Europa del Este del siglo XIX, pero avanza con la idea inicial: en su realización, el doctor Pretorious (interpretado por Christoph Waltz) busca desesperadamente al revivido ser creado con pedazos de cadáveres (a cargo de Jacob Elordi) por Víctor Frankenstein (Oscar Isaac), pero no para darle muerte sino para poder seguir con sus experimentos. El elenco protagónico lo completa Mia Goth, en una presencia estelar que justifica el propio director: “Lo que intento es tomar el mito y hacer algo combinando elementos de ‘Frankenstein’ y ‘La novia de Frankenstein’, porque los mejores momentos de la novela aún no se han filmado”. “Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años, es uno de esos libros que cambia contigo”, agregó recientemente.
Para ello, trabaja sobre la ambición y la soberbia de quien se cree un nuevo dios, los límites éticos de la ciencia, el respeto al otro, la desolación y la soledad del monstruo y la presencia de la religión como una constante, en una realización que mantiene el estilo visual que lo caracteriza. Lejos de un producto del terror tradicional, es una indagación sobre quiénes lo construyen.
Lo que nadie ve
Lo sobrenatural tiene otra propuesta desde hoy en los cines con “Good boy”, en formato thriller. Dirigida por Ben Leonberg, la trama sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado. El joven ignora las advertencias, pero el can comienza a percibir presencias invisibles para los humanos y ve lo que acecha en la noche. La originalidad de la propuesta reside justamente en que todo transcurre desde la perspectiva de la mascota, decidida a proteger fiel y lealmente a su dueño de amenazas que él no registra y sin tener otra forma de comunicarse que con su comportamiento.
Protagonizada por Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden, Stuart Rudin, Anya Krawcheck y, por supuesto, Indy en el sitio Rotten Tomatoes la película obtuvo el 95% de reseñas positivas y fue elogiada en distintos festivales.
Distintas
Para el público adolescente y juvenil, el nombre de Colleen Hoover es reconocido. Esta escritora estadounidense de gran éxito comercial ha vendido más de 20 millones de libros con sus distintos títulos, siempre vinculados con el drama romántico.
Uno de ellos, editado en 2019, llega hoy a la pantalla grande. “A pesar de ti” es dirigida por Josh Boone, con un guión de Susan McMartin que se centra en la tensa relación entre la joven madre Morgan Grant y su hija adolescente Clara, agravada por la trágica muerte de Chris -el marido de Morgan-, que las obliga a afrontar juntas los retos de la vida. La madre está decidida a evitar que su hija cometa los mismos errores que ella, como quedarse embarazada y casarse demasiado joven, pero sus personalidades distintas les complica la coexistencia. El elenco está integrado por Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco y Scott Eastwood.
Desde Japón
“Chainsaw Man: el arco de Reze” es la adaptación en anime del manga original de ese nombre. Denji es conocido como Chainsaw Man, y su trabajo era cazar de demonios para la yakuza para saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la mafia japonesa lo traicionó y mató; justo antes de perecer, hizo un pacto con su fiel perra y revivió transformado.
Ahora, en medio de una guerra brutal entre distintos y peligrosos enemigos, aparece la misteriosa Reze y el amor surge en un mundo donde la supervivencia no sigue ninguna regla. Tatsuya Yoshihara es el director de esta producción, vinculada con la primera temporada de la publicación.
Dos opciones: un filme nacional y otro de wim wenders
“Lágrimas de fuego” es el filme dirigido por el argentino Gabriel Grieco que se estrenará a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251). Luego de pasar cuatro años internada en una clínica psiquiátrica y con una fuerte fobia al fuego, Laura (Fabiana Cantilo) es dada de alta. Sin embargo, una medida judicial le impide ver a su hija Sofía, con quien desea reconstruir un vínculo. Media hora más tarde, en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) y con entrada libre y gratuita se proyectará la película de Wim Wenders “Días perfectos”, ambientada en Japón. El protagonista es Hirayama (Koji Yakusho), satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio; luego de su trabajo, disfruta de su pasión por la música y los libros, y le encanta fotografiar árboles. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.