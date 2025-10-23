Estrenos de cine: los límites de la ciencia se desafían en “Frankenstein”

Del Toro respeta situar la acción en la Europa del Este del siglo XIX, pero avanza con la idea inicial: en su realización, el doctor Pretorious (interpretado por Christoph Waltz) busca desesperadamente al revivido ser creado con pedazos de cadáveres (a cargo de Jacob Elordi) por Víctor Frankenstein (Oscar Isaac), pero no para darle muerte sino para poder seguir con sus experimentos. El elenco protagónico lo completa Mia Goth, en una presencia estelar que justifica el propio director: “Lo que intento es tomar el mito y hacer algo combinando elementos de ‘Frankenstein’ y ‘La novia de Frankenstein’, porque los mejores momentos de la novela aún no se han filmado”. “Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años, es uno de esos libros que cambia contigo”, agregó recientemente.