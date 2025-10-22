Condenaron a Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su novio en Mendoza

El caso se complejizó cuando la expareja de Giménez denunció a Silva en diciembre pasado por amenazas, afirmando que la mujer le dijo: “Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle”. Además, la fiscalía sostuvo que el 16 de julio, pese a una orden de restricción, Silva volvió a contactarse con Giménez y la niña, configurando el delito de desobediencia, aunque la imputada negó esa versión y aseguró que fue él quien la buscó.