Julieta Silva habló desde la prisión domiciliaria sobre la denuncia de su esposo: “Me extorsionaba con videos íntimos”

Años después de la condena por la muerte de Genaro Fortunato, su exnovio, Julieta Silva enfrenta una nueva causa judicial tras la denuncia de su esposo, Lucas Giménez. Desde la prisión domiciliaria, la mujer rompió el silencio y contó que sufrió extorsión, manipulación y maltrato. También habló del estigma que la persigue desde 2017.
Julieta Silva, conocida por el caso que conmocionó a Mendoza en 2017 tras la muerte de su novio, Genaro Fortunato, volvió a estar en el centro de la polémica. Su actual marido, Lucas Giménez, la denunció por violencia y la Justicia le dictó prisión domiciliaria. Con una tobillera electrónica y desde su casa, Silva habló en una entrevista con Telenoche y reveló detalles de la relación.
“Me extorsionaba con videos íntimos”
Silva aseguró que durante casi cuatro años vivió una relación marcada por el control y el chantaje. Según su testimonio, Giménez utilizaba su pasado judicial y hasta grabaciones privadas para amenazarla.
“No podía salir de la relación porque él tenía videos míos desnuda, llorando, discutiendo. Me decía que se los iba a mostrar a mis hijos”, declaró.
Además, relató que el hostigamiento incluía humillaciones públicas. Recordó un cumpleaños de su esposo en el que, delante de amigos, “tiraba copas al piso para que limpiara” y “me arrojaba hielo en la cabeza”.
Denuncias cruzadas y un historial judicial que pesa
La mujer aseguró que hizo al menos cuatro denuncias por violencia de género contra Giménez, pero nunca prosperaron. “Me dijeron en la cara: ‘Tus denuncias van a ser archivadas’. Y así fue. En cambio, cuando él me denunció, me dictaron la prisión domiciliaria”, señaló.
Silva cree que su antecedente por la muerte de Genaro Fortunato fue utilizado en su contra. “Si no hubiera estado lo de Genaro, no estaría en el lugar que estoy. Él usó eso para extorsionarme”, afirmó.
El recuerdo de Genaro Fortunato y el peso del estigma
En la entrevista, Silva también volvió a hablar del episodio que marcó su vida: la noche en que atropelló y mató a Fortunato. “Convivo con esa imagen todos los días. No soy la misma desde esa noche”, dijo con la voz quebrada.
Aunque ya cumplió la condena de tres años y nueve meses de prisión, sostuvo que el estigma social no se borró: “Sigo siendo ‘la asesina’. Mis hijos crecieron con ese rótulo. No puedo salir a la calle sin sentir las miradas”.
“No soy solo el error que cometí”
Al final del reportaje, Silva buscó definirse más allá de las acusaciones:
“Soy una mamá muy dedicada, protectora, trabajadora. No soy solo el error que cometí aquella noche con Genaro”.
Sobre su futuro inmediato, reconoció que vive con miedo. “Es peor que antes. Piden muerte para mí, castigos terribles. No sé cómo se sigue, pero tengo que continuar por mis hijos”, concluyó.