Julieta Silva habló desde la prisión domiciliaria sobre la denuncia de su esposo: “Me extorsionaba con videos íntimos”

Julieta Silva, conocida por el caso que conmocionó a Mendoza en 2017 tras la muerte de su novio, Genaro Fortunato, volvió a estar en el centro de la polémica. Su actual marido, Lucas Giménez, la denunció por violencia y la Justicia le dictó prisión domiciliaria. Con una tobillera electrónica y desde su casa, Silva habló en una entrevista con Telenoche y reveló detalles de la relación.