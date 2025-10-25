El reality español que duró apenas nueve horas no deja de captar la atención

Desde el punto de vista neurológico, la psicóloga consultada por la web Cuidate Plus, apuntó que el córtex prefrontal, que es el área cerebral que se ocupa del control de los impulsos, del pensamiento crítico y de la autorregulación, no termina de madurar hasta aproximadamente los 25 años.



Si alguien en ese periodo está expuesto a imágenes desestabilizadoras habrá consecuencias. “Lo que al principio puede impactar, con el tiempo se normaliza. La violencia llega a deshumanizar y cuando se presenta como un entretenimiento, se diluye la percepción del daño”, explicó la psicóloga. La empatía y la conexión emocional con personas que pueden estar sufriendo se neutraliza.



“Eso es preocupante sobre todo entre los más jóvenes, que aún están construyendo su escalada de valores, desarrollando y entrenando ese córtex prefrontal”, lamenta Bermejo. El efecto tipo "contagio” normaliza la crueldad.



Por otra parte, la especialista apunta a la influencia de los concursantes del reality: “Transmiten el mensaje de que ‘todo vale y está bien’ y ponen el valor en algo que daña las relaciones y los vínculos humanos”. De este modo, se generan modelos aspiracionales, vacíos y basados en la transgresión y la agresividad, como el de "La casa de los gemelos".