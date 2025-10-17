"La Casa de los Gemelos": el reality más polémico de España que fue cancelado tras solo nueve horas al aire

La era del streaming sin límites sumó un nuevo y accidentado capítulo con “La Casa de los Gemelos”, el reality creado por los hermanos Daniel y Carlos Ramos, fundadores del canal digital ZonaGemelos. Acostumbrados a contenidos extremos, retos virales y transmisiones sin censura, los gemelos prometían un formato revolucionario: una convivencia 24/7 en directo, sin guion ni edición. Pero el experimento social apenas duró nueve horas antes de ser cancelado en medio del caos.