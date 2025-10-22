El acuerdo entre La libertad Avanza y el Pro presenta grietas: el PRO retira sus fiscales de La Matanza

El vínculo político entre Javier Milei y Mauricio Macri atraviesa su momento más tenso desde la conformación de la alianza electoral La Libertad Avanza–PRO. A días de las elecciones del 26 de octubre, fuentes cercanas al expresidente confirmaron a iProfesional que las negociaciones para integrar el futuro Gabinete “están congeladas” y que “es muy difícil que entremos en la gestión”.