El acuerdo entre La libertad Avanza y el Pro presenta grietas: el PRO retira sus fiscales de La Matanza

El vínculo político entre Javier Milei y Mauricio Macri atraviesa su momento más tenso desde la conformación de la alianza electoral La Libertad Avanza–PRO. A días de las elecciones del 26 de octubre, fuentes cercanas al expresidente confirmaron a iProfesional que las negociaciones para integrar el futuro Gabinete “están congeladas” y que “es muy difícil que entremos en la gestión”.
Fin de la tregua: “No hay conversaciones ni negociaciones”
Según pudo saber este medio, Macri transmitió a su círculo más íntimo que no existen conversaciones activas con el Gobierno y que “no tiene claro qué puede pasar después de las elecciones”.
Los rumores sobre posibles incorporaciones de Guillermo Dietrich y Javier Iguacel al gabinete libertario fueron desmentidos por dirigentes del PRO: “No hay diálogo con Milei, ni coincidencias en la forma de gestión”.
Desde el entorno de Dietrich afirmaron que no hubo contactos con Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, mientras que Iguacel —hoy al frente de la empresa Bentia Energy— se encuentra alejado de la política.
Crisis en el conurbano: el PRO se retira de La Matanza
El conflicto escaló cuando el PRO decidió retirar 1.000 fiscales de mesa en La Matanza, un distrito clave para el resultado electoral.
“Nos retiramos porque no estamos de acuerdo con el manejo que está haciendo Ontiveros. No queremos ser cómplices”, explicó a iProfesional un referente macrista local, en referencia al diputado provincial libertario Luis “El Negro” Ontiveros, a cargo de la coordinación de la fiscalización.
La ruptura deja al descubierto la fragilidad de la alianza Milei–Macri en el territorio bonaerense, donde el PRO —liderado por Alejandro Finocchiaro— había ofrecido su estructura para reforzar el control de los comicios.
Un posteo que generó ruido en Casa Rosada
En medio del enfriamiento político, Macri sorprendió con un inusual mensaje en la red X, donde apoyó a su candidato Fernando De Andreis sin mencionar a Milei, a La Libertad Avanza ni a Alejandro Fargosi, cabeza de la lista.
En su posteo, escribió:
“MI VOTO ES PARA FERNANDO DE ANDREIS. SERÁ UN GRAN DIPUTADO DEL PRO... El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis. Lista 501 / LLA+PRO”.
El gesto fue interpretado en la Casa Rosada como una señal de distanciamiento. “Macri dejó claro que su apoyo es al PRO, no a Milei”, admitió un funcionario cercano a Caputo.
Internas en el oficialismo y nuevos nombres en danza
Mientras tanto, en el entorno presidencial circulan versiones sobre cambios en el Gabinete tras las elecciones. El ministro Luis Caputo podría pasar a la Cancillería, en reemplazo de Gerardo Werthein, por sus vínculos con Donald Trump y su equipo.
También suena el intendente Guillermo Montenegro como posible ministro de Justicia y Seguridad, con Alejandra Monteoliva y Sebastián Amerio al frente de las secretarías.
No obstante, desde el Gobierno insisten: “Todo depende del resultado del domingo. Las decisiones se tomarán después del voto”.
Encuestas, dudas y la estrategia post electoral
Los sondeos internos anticipan que La Libertad Avanza podría perder las elecciones por 4 puntos a nivel nacional y 7 puntos en Buenos Aires, aunque con una leve recuperación respecto de los comicios de septiembre.
Milei aspira a alcanzar el 35% de los votos, cifra clave para conservar poder en el Congreso y sostener los vetos presidenciales.
El Gobierno confía en que un eventual acuerdo con Donald Trump por U$S 40.000 millones para fortalecer el tipo de cambio y los bonos soberanos podría consolidar la estabilidad política, siempre que Milei logre mantener la gobernabilidad mediante pactos con partidos provinciales y el PRO.
“No tengo claro qué puede pasar después del domingo”
Con el telón de fondo de la tensión política, Mauricio Macri mantiene la cautela. “No hay negociaciones de ningún tipo”, repite su entorno.
El propio expresidente, ante sus allegados, admitió:
“No tengo claro qué puede pasar después de las elecciones”.
La alianza Milei–Macri, que alguna vez prometió ser un eje de gobernabilidad liberal, hoy muestra sus primeras grietas. Y el conurbano bonaerense, una vez más, se convierte en el epicentro donde se define el futuro político de la Argentina.