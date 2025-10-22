T-Connect 2025: Ronda de Negocios para impulsar la innovación y la competitividad en Tucumán

El jueves 23 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán, se realizará la Edición Especial Ronda de Negocios de T-Connect 2025, un encuentro organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán (CTT) que reunirá a más de 100 empresarios de distintos sectores del NOA.
El objetivo de esta jornada es fortalecer la vinculación entre empresas tecnológicas y sectores productivos tradicionales, promoviendo alianzas estratégicas que impulsen la competitividad y el crecimiento económico de la provincia.
Un encuentro clave para el ecosistema empresarial y tecnológico
El evento contará con una apertura protocolar, palabras de bienvenida institucionales y una charla especial de Huawei sobre las últimas tendencias en innovación y transformación digital.
“El Clúster busca generar espacios donde las empresas puedan conectar, innovar y crecer en conjunto. La economía del conocimiento es una oportunidad para transformar la matriz productiva de Tucumán”, señaló María José Salomón, presidenta del Clúster Tecnológico de Tucumán.
El acceso al evento es arancelado, con un valor de $50.000, que incluye la participación en el Cocktail VIP de cierre, una instancia exclusiva para potenciar el networking empresarial.
Empresas líderes y apoyo institucional
La Edición Especial Ronda de Negocios de T-Connect 2025 es posible gracias al acompañamiento de Huawei, OFDE y el apoyo del Gobierno de Tucumán, a través del Ente Tucumán Turismo.
Este respaldo refuerza el compromiso del sector público y privado con el desarrollo tecnológico regional y la promoción de la economía del conocimiento como motor de innovación y empleo.
Cómo participar en T-Connect 2025
Los interesados en participar pueden encontrar más información e inscribirse a través del Instagram oficial del Clúster Tecnológico de Tucumán @clustertucuman, donde está disponible el enlace directo al formulario de registro.
La cita es el jueves 23 de octubre a las 18:00 horas, en el Salón El Abasto del Hotel Hilton Garden Inn Tucumán.
Durante la jornada, se presentarán las principales tendencias en innovación, tecnología y articulación empresarial, con la presencia de Huawei, OSDE y el Gobierno de Tucumán.