T-Connect 2025: Ronda de Negocios para impulsar la innovación y la competitividad en Tucumán

El jueves 23 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán, se realizará la Edición Especial Ronda de Negocios de T-Connect 2025, un encuentro organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán (CTT) que reunirá a más de 100 empresarios de distintos sectores del NOA.