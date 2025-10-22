Secciones
SociedadActualidad

T-Connect 2025: Ronda de Negocios para impulsar la innovación y la competitividad en Tucumán

El objetivo de esta jornada es fortalecer la vinculación entre empresas tecnológicas y sectores productivos tradicionales. Cómo participar.

T-Connect 2025: Ronda de Negocios para impulsar la innovación y la competitividad en Tucumán
Hace 2 Hs

El jueves 23 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán, se realizará la Edición Especial Ronda de Negocios de T-Connect 2025, un encuentro organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán (CTT) que reunirá a más de 100 empresarios de distintos sectores del NOA.

El objetivo de esta jornada es fortalecer la vinculación entre empresas tecnológicas y sectores productivos tradicionales, promoviendo alianzas estratégicas que impulsen la competitividad y el crecimiento económico de la provincia.

Un encuentro clave para el ecosistema empresarial y tecnológico

El evento contará con una apertura protocolar, palabras de bienvenida institucionales y una charla especial de Huawei sobre las últimas tendencias en innovación y transformación digital.

“El Clúster busca generar espacios donde las empresas puedan conectar, innovar y crecer en conjunto. La economía del conocimiento es una oportunidad para transformar la matriz productiva de Tucumán”, señaló María José Salomón, presidenta del Clúster Tecnológico de Tucumán.

El acceso al evento es arancelado, con un valor de $50.000, que incluye la participación en el Cocktail VIP de cierre, una instancia exclusiva para potenciar el networking empresarial.

Empresas líderes y apoyo institucional

La Edición Especial Ronda de Negocios de T-Connect 2025 es posible gracias al acompañamiento de Huawei, OFDE y el apoyo del Gobierno de Tucumán, a través del Ente Tucumán Turismo.

Este respaldo refuerza el compromiso del sector público y privado con el desarrollo tecnológico regional y la promoción de la economía del conocimiento como motor de innovación y empleo.

Cómo participar en T-Connect 2025

Los interesados en participar pueden encontrar más información e inscribirse a través del Instagram oficial del Clúster Tecnológico de Tucumán @clustertucuman, donde está disponible el enlace directo al formulario de registro.

La cita es el jueves 23 de octubre a las 18:00 horas, en el Salón El Abasto del Hotel Hilton Garden Inn Tucumán.

Durante la jornada, se presentarán las principales tendencias en innovación, tecnología y articulación empresarial, con la presencia de Huawei, OSDE y el Gobierno de Tucumán.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
3

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
4

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
5

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”
6

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Más Noticias
“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

Rossana Chahla inauguró la remodelación de la plaza Gutenberg en la zona sur de la capital

Rossana Chahla inauguró la remodelación de la plaza Gutenberg en la zona sur de la capital

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Comentarios