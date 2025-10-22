Secciones
Cómo se desplegará la seguridad para las elecciones del domingo en Tucumán

Habrá más de 8.000 efectivos entre Policía, fuerzas federales y Ejército para garantizar un desarrollo tranquilo de los comicios en las escuelas y en los barrios.

Hace 14 Min

Con el objetivo de garantizar la seguridad en las escuelas y en los barrios, el secretario de Seguridad de Tucumán, Gustavo Vizcarra, detalló a LA GACETA los operativos que se desplegarán en la provincia durante el próximo domingo electoral.

“Como es de público conocimiento, la operatividad de la Policía de Tucumán está vigente todos los días. A partir del sábado a primera hora reforzaremos los controles y trabajaremos coordinadamente con fuerzas federales, como Gendarmería, Policía Federal y el Ejército, quienes serán responsables de la distribución de las urnas en los establecimientos donde se desarrollará el escrutinio”, explicó.

El secretario aclaró que la Policía provincial se encargará de la seguridad externa, tanto de los colegios como de los barrios, para evitar cualquier inconveniente. “Se mantendrán los trabajos de seguridad en los barrios para que no tengamos ningún inconveniente”, agregó.

En cuanto a los accesos restringidos, Vizcarra señaló que algunas zonas de la ciudad, como el Correo, los tribunales federales y la plaza Independencia, estarán valladas desde el sábado por la tarde, y que el domingo desde las 16 los accesos serán completamente restringidos. “Este anillo de seguridad está establecido por la justicia federal, y busca proteger la documentación y los lugares donde se realizará el escrutinio”, precisó.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

El secretario también detalló que la policía trabajará en dos turnos para permitir que el personal pueda emitir su voto, y que las divisiones especiales reforzarán la presencia en las zonas críticas durante la tarde.

Por último, se refirió a casos especiales como el de Alberdi, donde habrá elecciones municipales con múltiples listas y candidatos. “Está previsto un operativo especial, reforzando los recorridos y la seguridad en los alrededores de los establecimientos. La policía se encargará de la seguridad externa mientras que la fuerza federal y el Ejército resguardarán los interiores”, dijo.

En total, alrededor de 8.000 efectivos estarán desplegados en los dos turnos, garantizando que el operativo se desarrolle con normalidad y permitiendo que cada ciudadano pueda emitir su voto con tranquilidad.

