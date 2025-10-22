Cómo se desplegará la seguridad para las elecciones del domingo en Tucumán

En cuanto a los accesos restringidos, Vizcarra señaló que algunas zonas de la ciudad, como el Correo, los tribunales federales y la plaza Independencia, estarán valladas desde el sábado por la tarde, y que el domingo desde las 16 los accesos serán completamente restringidos. “Este anillo de seguridad está establecido por la justicia federal, y busca proteger la documentación y los lugares donde se realizará el escrutinio”, precisó.