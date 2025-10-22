San Martín confirmó el día y el horario de la Asamblea Ordinaria: ¿dónde será y qué se debatirá?

Después de varios días de especulaciones y rumores en los pasillos de La Ciudadela, finalmente se confirmó el llamado a Asamblea Ordinaria en San Martín. La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales del club, en un comunicado firmado por el presidente Rubén Moisello y el secretario general Guillermo Alcorta.
El encuentro se realizará el viernes 31, a las 19, en el complejo “Natalio Mirkin” (ingreso por Avenida Presidente Perón 350), con el objetivo de tratar los puntos estatutarios correspondientes. El orden del día incluye la lectura del acta anterior, la elección de dos socios para suscribirla, la presentación de la memoria, balance e inventario del período contable comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, y el dictamen de la Junta Fiscalizadora junto al auditor contable.
El anuncio llega en un momento de transición institucional, tras la eliminación en el Reducido y el evidente desgaste de la actual conducción. Para muchos socios, esta Asamblea representa el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa política. En los distintos sectores ya se multiplican las conversaciones y los intentos por conformar listas de unidad de cara a los comicios que se desarrollarían en noviembre.
Un paso clave hacia el proceso electoral
Más allá de su carácter administrativo, la convocatoria tendrá un fuerte peso político: marcará el paso formal que habilitará el proceso electoral previsto para mediados de noviembre. Podrán participar con voz y voto los socios con más de un año de antigüedad y cuota al día; los demás podrán asistir, aunque sin derecho a sufragio.
La Asamblea servirá además para regularizar la situación institucional del club ante Personas Jurídicas y la AFA, paso indispensable antes de los comicios. Así, San Martín se encamina hacia semanas decisivas, en las que el futuro dirigencial volverá a ocupar el centro de la escena.