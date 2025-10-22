San Martín confirmó el día y el horario de la Asamblea Ordinaria: ¿dónde será y qué se debatirá?

El encuentro se realizará el viernes 31, a las 19, en el complejo “Natalio Mirkin” (ingreso por Avenida Presidente Perón 350), con el objetivo de tratar los puntos estatutarios correspondientes. El orden del día incluye la lectura del acta anterior, la elección de dos socios para suscribirla, la presentación de la memoria, balance e inventario del período contable comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, y el dictamen de la Junta Fiscalizadora junto al auditor contable.