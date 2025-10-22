Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín confirmó el día y el horario de la Asamblea Ordinaria: ¿dónde será y qué se debatirá?

Tras días de rumores, el club anunció oficialmente el llamado. El acto sería el paso formal previo a las elecciones que definirán la nueva conducción.

ANTECEDENTE. La última Asamblea se realizó el 27 de julio, mientras el plantel jugaba su partido contra Gimnasia y Tiro de Salta. ANTECEDENTE. La última Asamblea se realizó el 27 de julio, mientras el plantel jugaba su partido contra Gimnasia y Tiro de Salta.
Hace 2 Hs

Después de varios días de especulaciones y rumores en los pasillos de La Ciudadela, finalmente se confirmó el llamado a Asamblea Ordinaria en San Martín. La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales del club, en un comunicado firmado por el presidente Rubén Moisello y el secretario general Guillermo Alcorta.

El encuentro se realizará el viernes 31, a las 19, en el complejo “Natalio Mirkin” (ingreso por Avenida Presidente Perón 350), con el objetivo de tratar los puntos estatutarios correspondientes. El orden del día incluye la lectura del acta anterior, la elección de dos socios para suscribirla, la presentación de la memoria, balance e inventario del período contable comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, y el dictamen de la Junta Fiscalizadora junto al auditor contable.

El anuncio llega en un momento de transición institucional, tras la eliminación en el Reducido y el evidente desgaste de la actual conducción. Para muchos socios, esta Asamblea representa el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa política. En los distintos sectores ya se multiplican las conversaciones y los intentos por conformar listas de unidad de cara a los comicios que se desarrollarían en noviembre.

Un paso clave hacia el proceso electoral

Más allá de su carácter administrativo, la convocatoria tendrá un fuerte peso político: marcará el paso formal que habilitará el proceso electoral previsto para mediados de noviembre. Podrán participar con voz y voto los socios con más de un año de antigüedad y cuota al día; los demás podrán asistir, aunque sin derecho a sufragio.

La Asamblea servirá además para regularizar la situación institucional del club ante Personas Jurídicas y la AFA, paso indispensable antes de los comicios. Así, San Martín se encamina hacia semanas decisivas, en las que el futuro dirigencial volverá a ocupar el centro de la escena.

Temas Primera NacionalRubén MoiselloClub Deportivo MorónTiro de SaltaSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
4

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
5

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
6

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Más Noticias
Mastantuono en la cuerda floja: podría perder su lugar en el Real Madrid antes del clásico

Mastantuono en la cuerda floja: podría perder su lugar en el Real Madrid antes del clásico

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Agenda de TV: hoy juegan Real Madrid-Juventus por la Champions y Flamengo-Racing por la semifinal de la Libertadores

Agenda de TV: hoy juegan Real Madrid-Juventus por la Champions y Flamengo-Racing por la semifinal de la Libertadores

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Comentarios