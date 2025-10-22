“Demasiado tarde”: la fuerte frase que sacude el futuro de Yuki Tsunoda en Red Bull

El presente de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1 atraviesa un punto crítico. Aunque el japonés tuvo un gran rendimiento en Austin, su continuidad dentro del universo Red Bull está lejos de asegurarse. La sensación general en el paddock es que su reacción llegó tarde y que podría quedarse sin asiento para 2026.
En el GP de Estados Unidos, Tsunoda finalizó séptimo tanto en la Sprint como en la carrera principal, logrando puntos valiosos. Sin embargo, el ex piloto y analista Marc Surer fue tajante al decir que fue “por fin un punto culminante suyo, pero probablemente sea demasiado tarde para que salve su cockpit para 2026”.
Mientras tanto, el francés Isack Hadjar, uno de los candidatos para acompañar a Max Verstappen el próximo año, tuvo un fin de semana desastroso y no logró sumar puntos. Aun así, muchos especialistas lo dan como el gran favorito para ocupar el lugar que Tsunoda podría dejar vacante.
Marko lo elogió, pero el futuro sigue incierto
El asesor del equipo, Helmut Marko, reconoció en Sky que Tsunoda “está mostrando una tendencia al alza”. El austríaco valoró que el japonés “ha tenido mala suerte, cometió errores, pero ahora se está estabilizando y eso es clave para pelear por el campeonato”. Pese a sus palabras de apoyo, aclaró que la decisión sobre la dupla de 2026 “se tomará después de México”.
El panorama no es alentador para Tsunoda, que intenta convencer a la dirección con sus resultados. Red Bull pelea el campeonato de constructores frente a Mercedes y Ferrari, y cada punto vale oro. Por eso, la constancia del japonés será determinante para definir si sigue o no en la grilla de la próxima temporada.