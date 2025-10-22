“Demasiado tarde”: la fuerte frase que sacude el futuro de Yuki Tsunoda en Red Bull

Marko lo elogió, pero el futuro sigue incierto

El asesor del equipo, Helmut Marko, reconoció en Sky que Tsunoda “está mostrando una tendencia al alza”. El austríaco valoró que el japonés “ha tenido mala suerte, cometió errores, pero ahora se está estabilizando y eso es clave para pelear por el campeonato”. Pese a sus palabras de apoyo, aclaró que la decisión sobre la dupla de 2026 “se tomará después de México”.