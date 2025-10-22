Secciones
DeportesMotores

“Demasiado tarde”: la fuerte frase que sacude el futuro de Yuki Tsunoda en Red Bull

Aunque mejoró su rendimiento en Austin, el japonés no tiene asegurado su lugar para 2026 y crecen las versiones sobre su reemplazo.

“Demasiado tarde”: la fuerte frase que sacude el futuro de Yuki Tsunoda en Red Bull
Hace 1 Hs

El presente de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1 atraviesa un punto crítico. Aunque el japonés tuvo un gran rendimiento en Austin, su continuidad dentro del universo Red Bull está lejos de asegurarse. La sensación general en el paddock es que su reacción llegó tarde y que podría quedarse sin asiento para 2026.

En el GP de Estados Unidos, Tsunoda finalizó séptimo tanto en la Sprint como en la carrera principal, logrando puntos valiosos. Sin embargo, el ex piloto y analista Marc Surer fue tajante al decir que fue “por fin un punto culminante suyo, pero probablemente sea demasiado tarde para que salve su cockpit para 2026”.

Mientras tanto, el francés Isack Hadjar, uno de los candidatos para acompañar a Max Verstappen el próximo año, tuvo un fin de semana desastroso y no logró sumar puntos. Aun así, muchos especialistas lo dan como el gran favorito para ocupar el lugar que Tsunoda podría dejar vacante.

Marko lo elogió, pero el futuro sigue incierto

El asesor del equipo, Helmut Marko, reconoció en Sky que Tsunoda “está mostrando una tendencia al alza”. El austríaco valoró que el japonés “ha tenido mala suerte, cometió errores, pero ahora se está estabilizando y eso es clave para pelear por el campeonato”. Pese a sus palabras de apoyo, aclaró que la decisión sobre la dupla de 2026 “se tomará después de México”.

El panorama no es alentador para Tsunoda, que intenta convencer a la dirección con sus resultados. Red Bull pelea el campeonato de constructores frente a Mercedes y Ferrari, y cada punto vale oro. Por eso, la constancia del japonés será determinante para definir si sigue o no en la grilla de la próxima temporada.

Temas Fórmula 1Red BullEstados UnidosYuki TsunodaHelmut Marko
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

Se dio a conocer un dato inédito y esperanzador sobre la recuperación de Michael Schumacher

Se dio a conocer un dato inédito y esperanzador sobre la recuperación de Michael Schumacher

Franco Colapinto tiene mérito: llegó a la Q2 con un frágil Alpine

Franco Colapinto tiene mérito: llegó a la Q2 con un frágil Alpine

La historia detrás del casco que Franco Colapinto usará en el GP de Estados Unidos

La historia detrás del casco que Franco Colapinto usará en el GP de Estados Unidos

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
2

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
3

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Agenda de TV: hoy juegan Real Madrid-Juventus por la Champions y Flamengo-Racing por la semifinal de la Libertadores

Agenda de TV: hoy juegan Real Madrid-Juventus por la Champions y Flamengo-Racing por la semifinal de la Libertadores

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Comentarios