Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, cada uno por su lado

La alianza entre Osvaldo Jaldo y Juan Manzur dentro del Frente Tucumán Primero fue transitoria y táctica, más orientada a la supervivencia electoral que a una verdadera reconciliación política.
Ambos coincidieron solo para evitar una fractura del peronismo antes de los comicios, conscientes del riesgo de ceder votos a La Libertad Avanza (LLA).
El cierre de campaña dejó en evidencia la doble agenda del oficialismo: Jaldo encabezó el acto central en Ranchillos, junto a los candidatos de la lista oficial, mientras que Manzur reunió a su tropa en Yerba Buena, en un encuentro paralelo con el MUP y los Yedlin
Trascendió que Jaldo y Manzur esperaran el domingo los resultados por separado, cada uno con dirigencia afín.
A qué hora se conocerán los resultados
Este domingo, alrededor 1.340.000 tucumanos mayores de 16 años estarán habilitados para votar en 4.000 mesas distribuidas en toda la provincia. Será la primera vez que Tucumán utilice la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio histórico en la forma de sufragar.
A diferencia del sistema anterior, no habrá cuarto oscuro ni sobres. Cada votante recibirá una sola boleta donde estará toda la oferta electoral.
Al momento de votar, se recomienda utilizar una cruz (✗) o una tilde (✓) dentro del recuadro de la categoría elegida. En caso de equivocarse o realizar marcas fuera del casillero, el elector debe doblar la boleta, informar a la autoridad de mesa y solicitar una nueva para emitir el voto correctamente.
No es necesario llevar lapicera: la autoridad de mesa entregará un bolígrafo junto con la boleta, que deberá ser devuelto al finalizar el voto, antes de firmar el padrón.
Según el simulacro de escrutinio, los primeros resultados se conocerán alrededor de las 21, con cerca del 40% de los datos cargados. Para la medianoche, se prevé alcanzar el 80% del conteo nacional. Las demoras podrían darse en las provincias que eligen senadores o en aquellas que celebran elecciones locales simultáneas.