Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, cada uno por su lado

La alianza dentro del oficialismo fue solo táctica. El gobernador y el exgobernador lideraron cierres de campaña separados, exponiendo la inminente fractura post-electoral.

Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 37 Min

La alianza entre Osvaldo Jaldo y Juan Manzur dentro del Frente Tucumán Primero fue transitoria y táctica, más orientada a la supervivencia electoral que a una verdadera reconciliación política.

Ambos coincidieron solo para evitar una fractura del peronismo antes de los comicios, conscientes del riesgo de ceder votos a La Libertad Avanza (LLA).

El cierre de campaña dejó en evidencia la doble agenda del oficialismo: Jaldo encabezó el acto central en Ranchillos, junto a los candidatos de la lista oficial, mientras que Manzur reunió a su tropa en Yerba Buena, en un encuentro paralelo con el MUP y los Yedlin

Trascendió que Jaldo y Manzur esperaran el domingo los resultados por separado, cada uno con dirigencia afín.

A qué hora se conocerán los resultados

Este domingo, alrededor 1.340.000 tucumanos mayores de 16 años estarán habilitados para votar en 4.000 mesas distribuidas en toda la provincia. Será la primera vez que Tucumán utilice la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio histórico en la forma de sufragar.

A diferencia del sistema anterior, no habrá cuarto oscuro ni sobres. Cada votante recibirá una sola boleta donde estará toda la oferta electoral.

Al momento de votar, se recomienda utilizar una cruz (✗) o una tilde (✓) dentro del recuadro de la categoría elegida. En caso de equivocarse o realizar marcas fuera del casillero, el elector debe doblar la boleta, informar a la autoridad de mesa y solicitar una nueva para emitir el voto correctamente.

No es necesario llevar lapicera: la autoridad de mesa entregará un bolígrafo junto con la boleta, que deberá ser devuelto al finalizar el voto, antes de firmar el padrón.

Según el simulacro de escrutinio, los primeros resultados se conocerán alrededor de las 21, con cerca del 40% de los datos cargados. Para la medianoche, se prevé alcanzar el 80% del conteo nacional. Las demoras podrían darse en las provincias que eligen senadores o en aquellas que celebran elecciones locales simultáneas.

Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
2

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado
5

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Elecciones 2025: plebiscito a Milei y nueva geografía del poder

Elecciones 2025: plebiscito a Milei y nueva geografía del poder

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Comentarios