Secciones
Política

¿Cuál es el candidato tucumano que más se parece a vos?

Presentamos el juego “Candidato Test”, una forma divertida e interactiva de conocer las afinidades que compartís con los tucumanos que quieren llegar al Congreso de la Nación,.

¿Cuál es el candidato tucumano que más se parece a vos?
Hace 1 Hs

Desde hoy está disponible el juego "CandidatoTest", la forma más divertida e interactiva de encontrar tu coincidencia con los candidatos tucumanos que competirán este domingo por una banca en el Congreso de la Nación.

El juego, desarrollado íntegramente por LA GACETA, tiene el fin de encontrar tu “mach” político antes de ir a las urnas este 26 de octubre. Solo tenés que responder 10 preguntas bien tucumanas para saber con qué postulante a legislador tenés más afinidad.

Para desarrollar el juego hablamos con cada uno de los candidatos y le preguntamos aspectos de su vida privada que van más allá de su figura publica, como por ejemplo, cuál es su comida al paso preferida, a dónde les gusta ir un fin de semana o qué prócer les representa.

Participá hoy mismo y hacé clic aquí para conocer con qué candidato tenés más coincidencias.

Temas Elecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rolando Muzzin: “Un like no es un voto; hay que profesionalizar la comunicación política”

Rolando Muzzin: “Un like no es un voto; hay que profesionalizar la comunicación política”

Detrás del candidato: Sebastián Solís, el docente que apuesta por la transformación

Detrás del candidato: Sebastián Solís, el docente que apuesta por la transformación

Murió en vivo el candidato radical Hernán Damiani durante un debate en streaming en Misiones

Murió en vivo el candidato radical Hernán Damiani durante un debate en streaming en Misiones

Cómo se emite y se cuenta tu voto con la Boleta Única de Papel

Cómo se emite y se cuenta tu voto con la Boleta Única de Papel

Votos afirmativos, nulos y en blanco: todo lo que tenés que saber para las elecciones 2025

Votos afirmativos, nulos y en blanco: todo lo que tenés que saber para las elecciones 2025

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
2

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado
5

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local

En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Comentarios