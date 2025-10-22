¿Cuál es el candidato tucumano que más se parece a vos?

Desde hoy está disponible el juego "CandidatoTest", la forma más divertida e interactiva de encontrar tu coincidencia con los candidatos tucumanos que competirán este domingo por una banca en el Congreso de la Nación.
El juego, desarrollado íntegramente por LA GACETA, tiene el fin de encontrar tu “mach” político antes de ir a las urnas este 26 de octubre. Solo tenés que responder 10 preguntas bien tucumanas para saber con qué postulante a legislador tenés más afinidad.
Para desarrollar el juego hablamos con cada uno de los candidatos y le preguntamos aspectos de su vida privada que van más allá de su figura publica, como por ejemplo, cuál es su comida al paso preferida, a dónde les gusta ir un fin de semana o qué prócer les representa.
Participá hoy mismo y hacé clic aquí para conocer con qué candidato tenés más coincidencias.