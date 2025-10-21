Secciones
Alberdi implementa corredores seguros para reforzar la prevención en zonas escolares

Estudiantes participaron de una charla sobre el uso de una aplicación.

Alberdi implementa corredores seguros para reforzar la prevención en zonas escolares
Hace 48 Min

Alumnos de escuelas de Alberdi participaron este martes de una charla sobre el uso de una aplicación como parte del programa Corredores Seguros, que articula tecnología, presencia territorial y trabajo comunitario en ese municipio. La iniciativa, a cargo del Ministerio del Interior, complementa la aplicación Alerta Alberdi -ya en funcionamiento- con la instalación de garitas, botones antipánico, cámaras de monitoreo y la presencia de agentes de la Guardia Urbana en los recorridos más transitados por alumnos.

Los corredores se diferencian de las simples paradas: constituyen trayectos vigilados donde intervienen varios niveles de protección. En cada tramo existirá personal de seguridad apostado en binomio, junto con móviles que patrullan conforme al mapa del delito municipal y puntos seguros conectados al centro de monitoreo.  Además, los vecinos y estudiantes podrán enviar alertas desde sus teléfonos mediante la aplicación, que enlaza de forma inmediata con la central de respuesta. El programa cuenta con la supervisión del ministro Darío Monteros, quien participó de las reuniones con funcionarios de la Intervención que conduce Guillermo Norry y de la Secretaría de Seguridad de Alberdi sobre la puesta a punto de la aplicación de seguridad.

Durante la jornada, alumnos y docentes de distintos establecimientos participaron en la prueba del sistema y comprobaron su funcionamiento en tiempo real. Las alertas emitidas desde los dispositivos fueron procesadas en milésimas de segundo, lo que permitió verificar la efectividad del circuito de respuesta.

“Estamos integrando la seguridad física con la electrónica para cuidar a quienes son el futuro de Alberdi: nuestros chicos”, explicó el secretario de Seguridad, Marcelo Moreno, quien encabezó la presentación.

Moreno también destacó el carácter colaborativo del proyecto: “La aplicación interactúa con el centro de monitoreo, la Guardia Urbana y la Policía. No se trata solo de tecnología, sino de coordinación y prevención comunitaria”. Según el funcionario, el objetivo es consolidar una red de corredores que proteja los accesos a las escuelas y refuerce la presencia institucional en zonas clave.

Las garitas instaladas en puntos estratégicos, junto con las cámaras y los botones antipánico, constituyen una infraestructura complementaria que permitirá extender la cobertura del sistema. De este modo, Alberdi busca consolidar un modelo de seguridad integrada, donde la vigilancia física y la electrónica actúan de manera conjunta para brindar mayor tranquilidad a estudiantes, docentes y vecinos.

