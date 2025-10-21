Alberdi implementa corredores seguros para reforzar la prevención en zonas escolares

Los corredores se diferencian de las simples paradas: constituyen trayectos vigilados donde intervienen varios niveles de protección. En cada tramo existirá personal de seguridad apostado en binomio, junto con móviles que patrullan conforme al mapa del delito municipal y puntos seguros conectados al centro de monitoreo. Además, los vecinos y estudiantes podrán enviar alertas desde sus teléfonos mediante la aplicación, que enlaza de forma inmediata con la central de respuesta. El programa cuenta con la supervisión del ministro Darío Monteros, quien participó de las reuniones con funcionarios de la Intervención que conduce Guillermo Norry y de la Secretaría de Seguridad de Alberdi sobre la puesta a punto de la aplicación de seguridad.