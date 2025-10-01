Ponen en marcha la plataforma "Alerta Alberdi" para reforzar la seguridad en ese municipio

“Alerta Alberdi no solo es una herramienta de intervención inmediata, sino también un instrumento de prevención: cada reporte se integra a una base de datos con el que conformaremos un mapa del delito con visualización global, gestionado a través de herramientas propias de Big Data”, explicó por su lado, Marcelo Moreno, secretario de Seguridad de ese municipio.