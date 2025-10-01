Ponen en marcha la plataforma "Alerta Alberdi" para reforzar la seguridad en ese municipio

Las autoridades de seguridad pusieron en funcionamiento la aplicación y plataforma integral de monitoreo "Alerta Alberdi", una innovadora herramienta tecnológica destinada a asistir a los vecinos y brindar respuestas ante todo tipo de emergencias.
El sistema, que se integra con la aplicación móvil Municipio Seguro – Alerta Alberdi, permite que cada intervención quede registrada en el Centro de Monitoreo local, donde un equipo especializado supervisa la seguridad de la comunidad durante las 24 horas.
El sistema quedó operativo este lunes durante un recorrido de obras en Alberdi que hicieron el gobernador en licencia Osvaldo Jaldo, el vicegobernador a cargo del ejecutivo Miguel Acevedo y el ministro del Interior Darío Monteros, junto al interventor Guillermo Norry, entre otros funcionarios de la provincia.
“Queríamos empoderar a los vecinos y brindar una asistencia que pueda estar a la altura de la demanda de los tiempos actuales en materia de seguridad”, indicó Monteros, al ser consultado sobre la herramienta.
El ministro indicó que la aplicación dispone de cinco botones personalizables que permiten al usuario solicitar ayuda inmediata desde cualquier lugar. Además, incorpora la posibilidad de enviar fotos y videos en tiempo real y muestra la ubicación de la flota de vehículos disponibles en la zona, de modo que la víctima pueda conocer y calcular el tiempo estimado de asistencia.
Uno de los ejes centrales es el código violeta, diseñado especialmente para atender casos de violencia de género y situaciones de riesgo para adultos mayores, considerados entre los grupos más vulnerables.
El sistema utiliza la geolocalización por GPS, conectada directamente con los móviles de la repartición de seguridad, lo que permite una respuesta más ágil y eficiente. También contempla la conformación de corredores escolares y la prevención de los comercios y transporte público, garantizando mayor cobertura en los espacios de mayor circulación.
“Alerta Alberdi no solo es una herramienta de intervención inmediata, sino también un instrumento de prevención: cada reporte se integra a una base de datos con el que conformaremos un mapa del delito con visualización global, gestionado a través de herramientas propias de Big Data”, explicó por su lado, Marcelo Moreno, secretario de Seguridad de ese municipio.
La implementación de la plataforma marca un avance significativo en la estrategia de seguridad de Alberdi, al combinar tecnología, participación ciudadana y monitoreo permanente. Con este nuevo recurso, se busca fortalecer la confianza de los vecinos y ofrecer un entorno más seguro para toda la comunidad.