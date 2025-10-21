Secciones
DeportesRugby

Mateo Carreras brilló en Francia: doblete, ovación y un guiño a Los Pumas antes de la convocatoria

El wing surgido en Los Tarcos tuvo una actuación brillante en el triunfo de Bayonne sobre Clermont y se afianza como una de las piezas más desequilibrantes del rugby argentino.

EL REGRESO PERFECTO. Mateo Carreras volvió al Top 14 con dos tries y fue ovacionado por la hinchada de Bayonne. EL REGRESO PERFECTO. Mateo Carreras volvió al Top 14 con dos tries y fue ovacionado por la hinchada de Bayonne.
Hace 1 Hs

Mateo Carreras volvió a hacer de las suyas. En su regreso a Bayonne tras el Rugby Championship, el wing tucumano fue figura indiscutida en el triunfo del conjunto vasco sobre Clermont por 44-17, en una nueva jornada del Top 14 de Francia. Con dos tries a pura velocidad y desequilibrio, el ex Los Tarcos recordó por qué es una pieza fija en los planes de Felipe Contepomi para Los Pumas.

El primer try llegó en el inicio del segundo tiempo. Bayonne recuperó la pelota tras una gran acción de Esteban Capilla, que con un sombrerito y un offload perfecto habilitó al argentino. Carreras recibió casi en mitad de cancha, pisó hacia adentro, dejó a dos rivales en el camino y apoyó bajo los palos. Minutos más tarde, volvió a aparecer: recibió un pase de Cheikh Tiberghien, aceleró y dejó sin chances a la defensa rival para sellar su doblete.

El estadio explotó. Desde las tribunas del Jean-Dauger se escuchó un grito que emocionó al tucumano: “¡Argentina, Argentina!”. Carreras festejó al estilo Cristiano Ronaldo, señalando su pecho, como para dejar en claro que está más vigente que nunca.

Además del wing, en Bayonne fueron titulares Facundo Bosch y Rodrigo Bruni, mientras que Lucas Paulos ingresó en la segunda parte. En Clermont, Marcos Kremer completó los 80 minutos y el sanjuanino Juan Segundo Martín Montilla, de apenas 18 años, sumó su segundo partido en el primer equipo.

El gran nivel de Carreras llega justo cuando Contepomi empieza a definir la lista para la ventana internacional de noviembre, en la que Los Pumas enfrentarán a Gales, Escocia e Inglaterra. Si había dudas, el tucumano se encargó de despejarlas con una actuación brillante.

