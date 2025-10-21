Mateo Carreras brilló en Francia: doblete, ovación y un guiño a Los Pumas antes de la convocatoria

Mateo Carreras volvió a hacer de las suyas. En su regreso a Bayonne tras el Rugby Championship, el wing tucumano fue figura indiscutida en el triunfo del conjunto vasco sobre Clermont por 44-17, en una nueva jornada del Top 14 de Francia. Con dos tries a pura velocidad y desequilibrio, el ex Los Tarcos recordó por qué es una pieza fija en los planes de Felipe Contepomi para Los Pumas.