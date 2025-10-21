Marcelo Gallardo debe resolver unas dudas de cara a la semifinal de la Copa Argentina

River llega al tramo final del año sin margen para tropezar. La seguidilla de cuatro derrotas consecutivas (sumadas a las dos caídas que lo dejaron fuera de la Copa Libertadores) dejó al equipo de Marcelo Gallardo obligado a ganar en cada presentación. En ese contexto, el duelo del próximo viernes frente a Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina, aparece como un punto de inflexión.
El “Muñeco” comenzó la semana de entrenamientos enfocado en definir la formación ideal para el encuentro en Córdoba, en donde River buscará mantenerse con vida en una de las dos competencias que aún le permiten soñar con cerrar 2025 con un título y, al mismo tiempo, asegurar su pasaje a la próxima Libertadores. Si bien ya tiene definida la base del equipo, Gallardo mantiene dos dudas importantes.
La primera pasa por la mitad de la cancha. Con el regreso asegurado de Marcos Acuña, una vez que reciba el alta médica, la incógnita está en torno a Enzo Pérez. El capitán lleva casi un mes sin jugar, tras el profundo corte en la rodilla que sufrió en la eliminación ante Palmeiras, y todo indica que podría ir al banco de suplentes.
En caso de que el mendocino no sea titular, el DT deberá resolver quién acompañará a Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo en el mediocampo. Santiago Lencina fue titular ante Talleres, aunque Giuliano Galoppo podría recuperar su lugar desde el arranque. Ignacio Fernández, un paso más atrás en la consideración, también figura entre las opciones.
Gallardo define quién acompañará a Salas en el ataque
La otra gran incógnita está en el ataque. Maximiliano Salas tiene su lugar asegurado, pero su compañero de delantera aún no. Sebastián Driussi no tuvo una buena actuación ante la “T”, mientras que Facundo Colidio aprovechó su ingreso para cambiar el rumbo del partido y marcar la diferencia en Córdoba. Gallardo deberá decidir si sostiene la confianza en Driussi o si premia el buen momento del ex Tigre.
Detrás de ellos, Juan Fernando Quintero aparece como enlace, el encargado de conectar los hilos ofensivos del equipo. La decisión no será sencilla: Driussi necesita minutos para recuperar ritmo, pero Colidio pide pista. En un River urgido por resultados y certezas, cada elección del “Muñeco” puede ser determinante.