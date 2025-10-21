Marcelo Gallardo debe resolver unas dudas de cara a la semifinal de la Copa Argentina

La primera pasa por la mitad de la cancha. Con el regreso asegurado de Marcos Acuña, una vez que reciba el alta médica, la incógnita está en torno a Enzo Pérez. El capitán lleva casi un mes sin jugar, tras el profundo corte en la rodilla que sufrió en la eliminación ante Palmeiras, y todo indica que podría ir al banco de suplentes.