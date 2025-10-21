Secciones
La reacción del hijo de Flavio Briatore tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly

Un simple “like” encendió las redes y alimentó el debate dentro del equipo Alpine.

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en las vueltas finales del Gran Premio de Estados Unidos sigue dando que hablar. El argentino desobedeció la orden del equipo Alpine de mantener las posiciones y la maniobra desató una ola de opiniones en redes y medios especializados.

En medio del revuelo, Falco Briatore, hijo del histórico directivo Flavio Briatore, le dio “me gusta” a un video oficial de la Fórmula 1 en el que se muestra la acción del piloto argentino. El gesto fue interpretado por muchos como un guiño de apoyo hacia Colapinto, mientras el equipo aún evalúa cómo reaccionar internamente.

Horas después, el propio Colapinto explicó su decisión. “Creo que era lo correcto, yo venía mucho más rápido y Gasly tenía gomas viejas. Era lo mejor para el equipo”, aseguró, intentando restarle dramatismo a la situación. También agregó que “no tenía sentido discutir por un puesto 17”.

Lo que viene

Hasta el momento, ningún miembro de Alpine realizó declaraciones oficiales sobre el tema, aunque se espera una respuesta de Briatore, asesor deportivo del equipo. Colapinto volverá a subirse al monoplaza el próximo 26 de octubre en el Gran Premio de México, donde intentará dejar atrás la polémica y enfocarse en sumar puntos.

