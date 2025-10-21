La reacción del hijo de Flavio Briatore tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly

En medio del revuelo, Falco Briatore, hijo del histórico directivo Flavio Briatore, le dio “me gusta” a un video oficial de la Fórmula 1 en el que se muestra la acción del piloto argentino. El gesto fue interpretado por muchos como un guiño de apoyo hacia Colapinto, mientras el equipo aún evalúa cómo reaccionar internamente.