Aseguran que la reunión entre Colapinto y Alpine tras la polémica por el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha

La maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos no pasó inadvertida. El joven argentino ignoró una orden de su equipo y sobrepasó a su compañero Pierre Gasly, lo que generó enojo en Alpine. Al finalizar la carrera, Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, reconoció su malestar y aseguró que cualquier indicación del muro debe respetarse. “Estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido”, expresó el dirigente tras la competencia en Austin.