Aseguran que la reunión entre Colapinto y Alpine tras la polémica por el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha

El equipo francés lo citará este martes para aclarar su desobediencia a Gasly en plena carrera.

Hace 9 Min

La maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos no pasó inadvertida. El joven argentino ignoró una orden de su equipo y sobrepasó a su compañero Pierre Gasly, lo que generó enojo en Alpine. Al finalizar la carrera, Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, reconoció su malestar y aseguró que cualquier indicación del muro debe respetarse. “Estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido”, expresó el dirigente tras la competencia en Austin.

De acuerdo con información del periodista Leo Regueira, Colapinto deberá asistir a una reunión clave con la cúpula de Alpine este martes. El encuentro, que se realizará de manera privada, servirá para analizar lo ocurrido y definir si habrá sanción interna. “Hay que esperar a mañana, va a ser un día interesante. Seguramente no nos enteremos mucho, pero los que apoyan a Franco le dieron su total respaldo”, comentó el comunicador especializado.

Mientras tanto, en el entorno del piloto reina la cautela. No se conocen detalles sobre el lugar ni la hora de la cita, pero se espera que la conversación sea determinante para aclarar la relación entre ambas partes. En la escudería entienden que el episodio de Austin dejó heridas que deben cerrarse cuanto antes.

El futuro inmediato del argentino

Alpine intentará resolver el conflicto sin mayores consecuencias, ya que el equipo necesita concentrarse en el Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana. Sin embargo, no se descarta que Colapinto reciba algún tipo de reprimenda, justo en un momento clave de su carrera, cuando su renovación para 2026 está en juego y su nombre empieza a generar ruido en el paddock de la Fórmula 1.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
