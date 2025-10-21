Secciones
Cartas de lectores: candidaturas testimoniales
Hace 5 Hs

Las candidaturas testimoniales pueden definirse como falsas, lo que nos lleva a catalogarlas como falso testimonio, o también como una mentira. O sea que los candidatos testimoniales les mienten al pueblo, a la patria y a Dios. Le mienten al pueblo al postularse para un cargo y al resultar electos no asumir, como ha ocurrido en varias ocasiones, argumentando razones valederas o no, lo cual no lo justifica. Pero lo más grave aún es que lo pregonen anticipadamente al ser nominados. Es como si dijeran: “vótenme, pero tengan en cuenta que no asumiré“. Y algunos lo dicen abiertamente, sin ruborizarse siquiera. ¿Qué es esto? ¿No es acaso una mentira? Para algunos no lo es, dicen, porque anticipan que no van a asumir. Sofisma puro. Enunciar una mentira como verdad. Porque el hecho real es que son estas candidaturas un falso testimonio o una mentira. Lo cual significa que se falta al octavo mandamiento que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Por otra parte, al mentirle al pueblo también se miente a la patria. Entonces aquí se aplicaría la sentencia: “Que Dios y la Patria me lo demanden”.

Abraham Rahman                                                                     

25 de Mayo 1.996 - S. M. de Tucumán

