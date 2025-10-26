OpenAI en Argentina: el data center más avanzado del país explica los desafíos energéticos de la mega inversión de Chatgpt

SkyOnline también acaba de inaugurar una nueva sala de alta densidad con capacidad de hasta 20 kW por rack (un indicador de la capacidad de cómputo), un rendimiento superior al promedio global de 5 a 7 kW por rack y que incrementa la cobertura ante interrupciones. “Con esta inauguración, buscamos ofrecer a las empresas de la región la posibilidad de consolidar cargas críticas en un espacio optimizado y seguro, anticipándonos a la creciente demanda de infraestructura de alta densidad de consumo eléctrico”, detalla el directivo de la compañía boutique de IA.