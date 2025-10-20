Alivio en Avellaneda: Racing recupera a un titular clave antes de viajar a Brasil

La noticia que esperaban en Avellaneda finalmente llegó: Gabriel Rojas volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y en Racing se encendió la ilusión de que pueda estar en la semifinal de ida de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El lateral izquierdo, pieza clave para Gustavo Costas, había sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral derecho durante el partido con Banfield, el 11 de octubre.