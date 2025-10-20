Secciones
DeportesFútbol

Alivio en Avellaneda: Racing recupera a un titular clave antes de viajar a Brasil

El cuerpo técnico de Gustavo Costas celebra la evolución de Gabriel Rojas, que trabaja en doble turno para llegar al partido con Flamengo.

Alivio en Avellaneda: Racing recupera a un titular clave antes de viajar a Brasil
Hace 1 Hs

La noticia que esperaban en Avellaneda finalmente llegó: Gabriel Rojas volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y en Racing se encendió la ilusión de que pueda estar en la semifinal de ida de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El lateral izquierdo, pieza clave para Gustavo Costas, había sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral derecho durante el partido con Banfield, el 11 de octubre.

A los 25 minutos del primer tiempo, tras asistir a Bruno Zuculini, el defensor pidió el cambio y encendió las alarmas en el cuerpo técnico. En ese momento parecía descartado para el cruce copero, pero su recuperación avanzó mejor de lo previsto y lo devolvió al trabajo en doble turno con el plantel principal.

Mientras Rojas busca llegar al 100 %, Costas sigue atento al parte médico. El técnico sabe que tendrá otras bajas sensibles: Alan Forneris sufrió un esguince de rodilla izquierda con compromiso del ligamento colateral medial, Gabriel Arias padece un esguince acromioclavicular derecho, y Franco Pardo quedó afuera por una lesión grado tres en el aductor proximal izquierdo.

Una enfermería llena y una esperanza

La situación médica del plantel complica la planificación, pero la mejoría de Rojas se vive como un estímulo interno. El defensor, con 117 partidos y cuatro goles en la Academia, podría reaparecer justo cuando más lo necesita el equipo. Su potencia por la banda y su experiencia internacional lo convierten en una pieza difícil de reemplazar.

En paralelo, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Elías Torres, quien se perderá entre seis y ocho meses por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. En medio de tantas bajas, Racing se aferra al regreso del zurdo como una de las pocas buenas noticias en la antesala de un duelo decisivo en Río de Janeiro.

Temas Racing ClubClube de Regatas do FlamengoCopa Libertadores de AméricaFlamengo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
4

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
5

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”
6

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Más Noticias
El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Comentarios