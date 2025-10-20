La inesperada mención de dos pilotos de Fórmula 1 a Lionel Messi y Lamine Yamal tras el GP de Estados Unidos

La historia detrás de esa imagen es ampliamente conocida entre los fanáticos del fútbol: en 2007, cuando Yamal era apenas un bebé, participó junto a Messi en una campaña publicitaria del Barcelona. En una de las tomas, el argentino aparece sosteniéndolo en brazos, una escena que cobró un nuevo significado años después, cuando el niño de la foto se convirtió en una de las grandes promesas del club catalán.