La inesperada mención de dos pilotos de Fórmula 1 a Lionel Messi y Lamine Yamal tras el GP de Estados Unidos

George Russell y Kimi Antonelli, de Mercedes, protagonizaron un curioso momento con los fanáticos tras la carrera y recordaron una imagen que une al astro argentino con la joven figura del Barcelona.

COMPAÑEROS. George Russell y Kimi Antonelli protagonizaron la charla que terminó con la inesperada mención a Messi y Yamal. COMPAÑEROS. George Russell y Kimi Antonelli protagonizaron la charla que terminó con la inesperada mención a Messi y Yamal.
Hace 7 Min

El Gran Premio de Estados Unidos dejó una imagen inesperada fuera de la pista. George Russell y Kimi Antonelli, los pilotos de Mercedes, compartieron una charla distendida con los fanáticos tras la carrera y terminaron recordando a Lionel Messi y Lamine Yamal, en una curiosa comparación que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando Russell observó entre el público a una persona que sostenía a un bebé con auriculares para protegerlo del ruido de los motores. Entre risas, el británico bromeó. “Hay una persona levantando a un bebé con auriculares para cancelar el sonido. Lo voy a bendecir”, dijo.

Fue entonces cuando Antonelli, su joven compañero de equipo, intervino con una referencia futbolera. “Como hizo Lionel Messi con Lamine Yamal”, lanzó el italiano, en alusión a la célebre foto que los futbolistas comparten desde hace casi dos décadas.

La historia detrás de esa imagen es ampliamente conocida entre los fanáticos del fútbol: en 2007, cuando Yamal era apenas un bebé, participó junto a Messi en una campaña publicitaria del Barcelona. En una de las tomas, el argentino aparece sosteniéndolo en brazos, una escena que cobró un nuevo significado años después, cuando el niño de la foto se convirtió en una de las grandes promesas del club catalán.

RECUERDO ICÓNICO. La foto de Lionel Messi sosteniendo a un bebé Lamine Yamal en una campaña del Barcelona volvió a tomar relevancia casi dos décadas después. RECUERDO ICÓNICO. La foto de Lionel Messi sosteniendo a un bebé Lamine Yamal en una campaña del Barcelona volvió a tomar relevancia casi dos décadas después.

En cuanto al rendimiento deportivo, Mercedes tuvo una jornada dispar en Austin. Russell finalizó en la sexta posición y logró sumar puntos importantes, mientras que Antonelli terminó decimotercero, fuera del top ten.

