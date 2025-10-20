En la recta final de la campaña, Paula Omodeo defendió la banca de CREO: “Hemos sido los más coherentes”

A seis días de los comicios legislativos, la diputada nacional y candidata a renovar su banca por el espacio CREO, Paula Omodeo, hizo un balance de la campaña y reafirmó la posición política de su partido. “Estamos muy contentos con que hemos hecho. Cada vez que salimos a la calle sentimos más apoyo; muchas personas nos dicen que no nos conocían, pero que nos escucharon en la radio o en la tele y que les gustan nuestras ideas. En ese sentido, misión cumplida: logramos que se sepa que hay un partido de tucumanos dispuesto a dejarlo todo en la cancha”, afirmó en LA GACETA.
Consultada sobre la decisión de competir sin alianzas, Omodeo fue tajante. “Estamos muy firmes en la convicción de mantener nuestra identidad. Desde 2020 seguimos el mismo camino, con las mismas propuestas y objetivos. En la política hace falta coherencia, no cambiarse de camiseta según la conveniencia”, sostuvo.
La candidata cuestionó las “ofertas de último minuto” que recibió el espacio. “No fueron alianzas serias, ni hubo reconocimiento a nuestra identidad. Es la típica lógica porteña de llevarse todo puesto y acomodar a los tucumanos. Nosotros no nos acomodamos”, dijo.
Omodeo también explicó que su objetivo es continuar representando a la provincia en el Congreso. “Yo nunca hablo de ‘mi banca’, es la banca de CREO, de los tucumanos que nos pusieron ahí. Logramos cosas impensadas, como unir a todos los bloques no kirchneristas para un dictamen en favor de las pymes. Queremos profundizar ese trabajo”, explicó.
Crítica al sistema electoral tucumano
La candidata celebró la implementación de la boleta única en las elecciones nacionales, al compararla con el sistema tradicional de la provincia. “En Tucumán votamos con el peor sistema electoral del país. Es un sistema diseñado por los tramposos para seguir en el poder. La boleta única permite igualdad y elimina prácticas como el robo de boletas”, señaló.
Además, destacó el rol de los fiscales voluntarios de su espacio. “Mientras otros partidos pagan entre 20.000 y 50.000 pesos a sus fiscales, los nuestros son voluntarios que arman sus propias escuelas, ponen su auto, su tiempo y su trabajo. Eso es lo que emociona de CREO”, relató.
En cuanto al clima social, Omodeo reconoció el desinterés de muchos ciudadanos. “Hay un cansancio lógico. Muchos apostaron por un cambio profundo y se desilusionaron. Pero si no ocupamos nosotros esos espacios, se los dejamos a los mismos de siempre. No es todo lo mismo”, advirtió.
Finalmente, llamó a los indecisos a apoyar su espacio. “Este domingo les pedimos que voten naranja, bien a la derecha, como dice Sebastián Murga. Defendemos ideas claras: achicar el Estado, terminar con el gasto innecesario y fomentar la actividad privada”, concluyó.