En la recta final de la campaña, Paula Omodeo defendió la banca de CREO: “Hemos sido los más coherentes”

A seis días de los comicios legislativos, la diputada nacional y candidata a renovar su banca por el espacio CREO, Paula Omodeo, hizo un balance de la campaña y reafirmó la posición política de su partido. “Estamos muy contentos con que hemos hecho. Cada vez que salimos a la calle sentimos más apoyo; muchas personas nos dicen que no nos conocían, pero que nos escucharon en la radio o en la tele y que les gustan nuestras ideas. En ese sentido, misión cumplida: logramos que se sepa que hay un partido de tucumanos dispuesto a dejarlo todo en la cancha”, afirmó en LA GACETA.