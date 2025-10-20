“No tiene sentido”: la tajante respuesta de Franco Colapinto tras desobedecer las órdenes de los ingenieros de Alpine

Franco Colapinto mostró su faceta más rebelde al desobedecer las órdenes de los ingenieros de Alpine, que le impidieron sobrepasar a su compañero, Pierre Gasly, en el Gran Premio de los Estados Unidos. Sin titubear, el argentino pasó del puesto 18 al 17, desatendiendo de lo que las voces podían dictarle a través de la radio. Y aunque esto causó malestar entre los directivos, el piloto se mantuvo firme en su determinación.
El Circuito de las Américas fue testigo de una osada hazaña por parte del piloto argentino, que decidió desafiar las órdenes de sus superiores. A dos vueltas de la final, sobrepasó a su compañero Pierre Gasly, a pesar de que la indicación era mantener la posición en la parte baja del pelotón para proteger a ambos pilotos de los ataques del brasileño Gabriel Bortoleto.
La contundente respuesta de Franco Colapinto
Los gestos efusivos del público y los relatores de la transmisión vieron con admiración aquella determinación, actitud que para nada compartieron los directivos del equipo. Colapinto, sin embargo, no mostró remordimientos: “Creo que era lo correcto, me tocó a mí dar la posición varias veces”, explicó tras ser consultado por la maniobra que elaboró justo después de la orden de no realizarla.
Colapinto esquivó responder directamente sobre si hubo un segundo intercambio con Alpine y dejó entrever que fue una determinación personal. “Iba mucho más rápido y creo que él tenía gomas un poco más viejas. Iba un segundo y pico más lento, era lo mejor para la situación en la que estábamos; me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también", desarrolló el piloto, dejando ver que la decisión la tomó consciente de su posición del pelotón del fondo que estaba muy parejo.
Y el piloto finalizó tajante: "Estábamos peleando por los puestos 17 y 18, no tiene sentido discutir por estas cosas”.
El descargo de Alpine
Su compañero no mostró mayores reacciones, tampoco en el parte de medios de Alpine se ofreció algún punto de vista del piloto francés, pero quien tomó la palabra fue Steve Nielsen, el director del equipo con sede en Enstone, quien no se enseñó contento con lo que sucedió en la pista y ante los ojos del mundo.
“Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente“, apuntó sin rodeos ingeniero británico.