“No tiene sentido”: la tajante respuesta de Franco Colapinto tras desobedecer las órdenes de los ingenieros de Alpine

Colapinto esquivó responder directamente sobre si hubo un segundo intercambio con Alpine y dejó entrever que fue una determinación personal. “Iba mucho más rápido y creo que él tenía gomas un poco más viejas. Iba un segundo y pico más lento, era lo mejor para la situación en la que estábamos; me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también", desarrolló el piloto, dejando ver que la decisión la tomó consciente de su posición del pelotón del fondo que estaba muy parejo.