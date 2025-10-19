Atlético Tucumán lanza campaña de concientización por el Día Mundial contra el Cáncer de mama

El Club Atlético Tucumán, a través de una acción coordinada entre sus áreas de Prensa y Marketing, conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, reafirmando su compromiso con la salud pública y la prevención.
La campaña utiliza una potente analogía futbolística: "una barrera bien armada evita el 90% de los tiros al arco, y 9 de cada 10 casos de cáncer de mama pueden curarse si se detectan a tiempo".
Este mensaje fue materializado en una producción fotográfica con jugadoras de diversas divisiones de nuestro fútbol femenino: Camila Juárez, Ludmila Monteros, Candela Acosta, Constanza Ortiz y Milagros Calcaprina. En las imágenes, las deportistas simulan formar una barrera, simbolizando la acción preventiva del autoexamen y el control médico.
Para reforzar el mensaje, las jugadoras lucen una camiseta oficial de color rosa, la cual es parte de la indumentaria Kappa utilizada actualmente por nuestros arqueros. El uso de este color simboliza la adhesión de la institución a la lucha internacional contra el cáncer de mama.
La iniciativa busca utilizar el poder de convocatoria del club para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana. Para Atlético Tucumán, esta fecha es fundamental, ya que la salud y el bienestar de su comunidad son pilares de su responsabilidad social.
Colaboración con el Ministerio de Salud
La publicación culmina con una placa que incluye un código QR interactivo. Este código enlaza directamente con el sitio web del Ministerio de Salud Pública de Tucumán, proporcionando a la comunidad la ubicación precisa de todos los mamógrafos públicos disponibles en la provincia.
De esta forma, el Club Atlético Tucumán trasciende lo deportivo, transformándose en un nexo directo entre la necesidad de prevención y el acceso a la información sanitaria oficial.