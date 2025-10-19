Se hizo viral por sus gestos en la tribuna y reveló la verdad en una campaña de Banfield

La campaña, impulsada por Banfield en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, buscó transformar la viralización en un mensaje positivo. Gisela relató que el clip original fue sacado de contexto y generó burlas: “El gesto que le hacía a mi amiga era sobre la mamografía. Quien me conoce sabe que no hablaba de nada raro, pero para otros pareció agresivo. A veces hay que pensar antes de subir algo, hay que ponerse en el lugar del otro”.