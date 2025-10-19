Se hizo viral por sus gestos en la tribuna y reveló la verdad en una campaña de Banfield

Durante un partido de Banfield, las cámaras enfocaron a una mujer que gesticulaba intensamente en la tribuna. La imagen se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios especularon sobre el contenido de su charla. Días después, la protagonista, Gisela, explicó el verdadero motivo de esos gestos y sorprendió a todos: estaba hablando de salud, no de fútbol.
Hincha del “Taladro” desde hace más de 20 años, Gisela contó que atraviesa controles médicos periódicos por unos nódulos mamarios. “Hace un año y medio que me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Lo que contaba era una buena noticia: que los estudios me habían dado bien. Por eso el gesto, hablaba de un nódulo y de la experiencia de esa mamografía”, explicó en un video difundido por el club.
La campaña, impulsada por Banfield en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, buscó transformar la viralización en un mensaje positivo. Gisela relató que el clip original fue sacado de contexto y generó burlas: “El gesto que le hacía a mi amiga era sobre la mamografía. Quien me conoce sabe que no hablaba de nada raro, pero para otros pareció agresivo. A veces hay que pensar antes de subir algo, hay que ponerse en el lugar del otro”.
La historia que se transformó en conciencia
El video difundido por Banfield cerró con una consigna simple pero poderosa: “Hagamos viral la prevención”. Además, el club anunció una charla abierta el 25 de octubre en su colegio para fomentar los controles anuales. La repercusión fue inmediata: hinchas de distintos equipos celebraron la iniciativa y el mensaje de Gisela se convirtió en un ejemplo de cómo una polémica puede terminar salvando vidas.