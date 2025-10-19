Luis Abinader: “Un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad”

En el marco de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y la transparencia gubernamental, subrayando que el periodismo libre no es un adversario del poder, sino un aliado indispensable de la democracia.
Ante directivos de la SIP, periodistas internacionales y líderes de opinión, Abinader señaló que el ejercicio periodístico es “una profesión que construye, que educa y que ayuda a encontrar respuestas en la búsqueda de la verdad”.
Los peligros
Abinader advirtió que uno de los principales peligros actuales es la propagación de noticias falsas y discursos polarizantes. “Hoy la mentira viaja más rápido que la verdad y la desinformación se ha convertido en un veneno silencioso que erosiona la confianza social”, dijo.
Recordó que la historia enseña cómo las dictaduras comienzan limitando la prensa, pero en la actualidad las democracias también pueden “morir intoxicadas por las mentiras”. En este sentido, llamó a impulsar la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la responsabilidad ciudadana para enfrentar la manipulación informativa.
Enseñar a pensar
El mandatario destacó que la República Dominicana figura entre los países con mayor respeto a la libertad de prensa en el continente, de acuerdo con el Índice Chapultepec de la SIP, aunque subrayó que ese reconocimiento no es un punto de llegada, sino una obligación de seguir fortaleciendo la institucionalidad y garantizar que ninguna voz sea silenciada”. Citando a Gabriel García Márquez, Abinader recordó que “la prensa es la mejor escuela de formación política porque enseña a los pueblos a pensar”.