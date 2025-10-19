Luis Abinader: “Un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad”

Enseñar a pensar

El mandatario destacó que la República Dominicana figura entre los países con mayor respeto a la libertad de prensa en el continente, de acuerdo con el Índice Chapultepec de la SIP, aunque subrayó que ese reconocimiento no es un punto de llegada, sino una obligación de seguir fortaleciendo la institucionalidad y garantizar que ninguna voz sea silenciada”. Citando a Gabriel García Márquez, Abinader recordó que “la prensa es la mejor escuela de formación política porque enseña a los pueblos a pensar”.