Anatomía del nuevo escenario

Los panelistas coincidieron en que el avance autoritario no se manifiesta solo en acciones represivas sino también en estrategias sutiles que buscan debilitar el ejercicio del periodismo independiente y controlar la información disponible para la ciudadanía. “El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la libertad de expresión. Eso implica no intervenir en lo que los ciudadanos o los medios digan sobre el gobierno y reaccionar institucionalmente cuando los periodistas son amenazados o asesinados”, dijo Vaca. El relator de la OEA advirtió que avanzan novedosos mecanismos de censura, de la mano de la desaparición de la efectividad de organismos de control o de las normas de acceso a la información.