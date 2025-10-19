Secciones
Jon Lee Anderson: “La viralidad es la nueva virilidad”

El periodista del New Yorker reflexionó sobre el poder de los símbolos en la construcción de regímenes autoritarios.

JON LEE ANDERSON. “Estamos en el final de una era”, dijo el periodista, en referencia al declive de la izquierda y el ascenso de la nueva derecha, en la entrevista que le realizó Gabriela Vivanco. JON LEE ANDERSON. “Estamos en el final de una era”, dijo el periodista, en referencia al declive de la izquierda y el ascenso de la nueva derecha, en la entrevista que le realizó Gabriela Vivanco.
Entrevistado por Gabriela Vivanco, directora nacional del diario ecuatoriano La Hora, Jon Lee Anderson abordó el auge de los regímenes autoritarios, el impacto del crimen organizado y la fragilidad de los estados en la región.

Anderson, autor de perfiles de figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez o Jair Bolsonaro, trazó un recorrido por el nacimiento, consolidación y caída de regímenes autoritarios, populismos y liderazgos de la nueva política . “Estamos en el final de una era”, afirmó, refiriéndose al declive de las revoluciones de izquierda y al ascenso de la nueva derecha.

El culto al líder

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el análisis del fenómeno encarnado por líderes como Donald Trump, Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele. Anderson aseguró que estos líderes han comprendido que “la viralidad es la nueva virilidad”, y que su poder no se basa en la razón, sino en la capacidad de generar impacto mediático. “No importa si hablan mal de uno, lo que importa es tener muchos seguidores”, dijo, recordando que Milei fue el primero en compartir en redes sociales un perfil crítico que él mismo escribió durante su visita a la Argentina.

Estados fallidos

Otro punto de la charla fue la infiltración de los sistemas políticos por parte del crimen organizado. “El narco es quizás la expresión más brutal del capitalismo”, dijo. Denunció que muchos estados latinoamericanos han perdido el control territorial y el monopolio de la fuerza, y que el crimen organizado se ha convertido en una vía eficiente de movilidad social.

Sobre Haití, país que comparte la misma isla con República Dominicana, expresó que “es el país más pobre del continente, desamparado, y víctima del racismo histórico y del fracaso del multilateralismo”.

Al cierre, Anderson reflexionó sobre el rol del periodismo en tiempos de desinformación. “Intentamos ser imparciales y sinceros. Buscamos algo que asemeja a una verdad objetiva y lo transmitimos con justicia”, dijo. En sus conclusiones criticó la proliferación de “hechos alternativos” y el impacto de figuras como Alex Jones y Donald Trump en la degradación del discurso público.

