Jon Lee Anderson: “La viralidad es la nueva virilidad”

El culto al líder

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el análisis del fenómeno encarnado por líderes como Donald Trump, Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele. Anderson aseguró que estos líderes han comprendido que “la viralidad es la nueva virilidad”, y que su poder no se basa en la razón, sino en la capacidad de generar impacto mediático. “No importa si hablan mal de uno, lo que importa es tener muchos seguidores”, dijo, recordando que Milei fue el primero en compartir en redes sociales un perfil crítico que él mismo escribió durante su visita a la Argentina.