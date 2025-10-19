Centro Cultural Virla: último concierto del ciclo de cámara Juan Carlos Grupalli

Esta noche, a las 20 y en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), tendrá lugar el concierto de cierre de las actividades del año del ciclo de música de cámara en homenaje a Juan Carlos Grupalli.
Esta es la octava actividad de 2025, y en esta oportunidad se presentarán alumnos del nivel superior de las cátedras de Música de Cámara y de Ensamble del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán, con la dirección general musical a cargo de Juan Pablo Gómez Koelhe y Genaro Sánchez.
El repertorio estará integrado por obras de Johann Nepomuk Hummel, Piotr Ilich Tchaikovsky, Fritz Kreisler, Carlos Guastavino, Ástor Piazzolla y Charly García, interpretadas en formaciones que irán de dúos a octetos. La iniciativa responde a la idea de promover el estudio y la práctica de hacer música en distintos grupos.