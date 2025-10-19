Designan a Educación “Embajada de Paz”

Tucumán comenzó hace 10 años con el proyecto de mediación escolar y solo durante este año ha capacitado a 13.200 alumnos de nivel primario y comenzó a trabajar en cinco escuelas secundarias. También se capacitaron a 2.740 docentes y 16 preceptores y maestros de taller y se realizaron 12 abordajes institucionales en casos de dificultades en la gestión o malestar en el cuerpo docente, y en 10 crisis institucionales, como toma de escuelas, marchas, reclamos y discusiones entre familias dentro de las escuelas. Alrededor de 33.000 familiares participaron en las kermeses que se organizan en las escuelas como parte de la educación para la paz, además de un encuentro provincial de alumnos mediadores que se realizó el mes pasado en la escuela Ciudadela y de los zonales que se convocan periódicamente.