Secciones
SociedadEducación

Designan a Educación “Embajada de Paz”
EN POS DEL DIÁLOGO. Un programa pacificador. EN POS DEL DIÁLOGO. Un programa pacificador.
Hace 6 Hs

La creación de 661 centros de mediación escolar, que abarcan casi todas las escuelas primarias de Tucumán y la aplicación integral del Programa de Educación Emocional, le valieron al Ministerio de Educación de la Provincia la designación de Embajada de Paz, otorgado por la fundación internacional Mil Milenios de Paz. La entidad lleva adelante la campaña “Mil banderas para mil escuelas, instituciones, organizaciones y personalidades”, para despertar y legar conciencia en el marco del proyecto transdisciplinario “Construyendo un mundo mejor, bajo la bandera de la paz”.

La distinción se entregará mañana a la ministra Susana Montaldo, a través de Natalia Elizabeth Quiroga, quien también será reconocida como Embajadora de Paz, ya que es la referente del departamento de Mediación Escolar, que funciona hace 10 años. El acto se hará en el marco de la 99ª Ceremonia Compromiso, Designación y Entrega de la Bandera de la Paz, en el palacio Guerrico Embajada de Paz, de la Capital Federal, encabezado por la Embajadora de Paz Inés Josefina Cano de Prado. Tucumán recibirá además la Bandera de la Paz, que representa la Unidad en la Diversidad y podrá hacerla flamear en edificios públicos y establecimientos educativos.

Tucumán comenzó hace 10 años con el proyecto de mediación escolar y solo durante este año ha capacitado a 13.200 alumnos de nivel primario y comenzó a trabajar en cinco escuelas secundarias. También se capacitaron a 2.740 docentes y 16 preceptores y maestros de taller y se realizaron 12 abordajes institucionales en casos de dificultades en la gestión o malestar en el cuerpo docente, y en 10 crisis institucionales, como toma de escuelas, marchas, reclamos y discusiones entre familias dentro de las escuelas. Alrededor de 33.000 familiares participaron en las kermeses que se organizan en las escuelas como parte de la educación para la paz, además de un encuentro provincial de alumnos mediadores que se realizó el mes pasado en la escuela Ciudadela y de los zonales que se convocan periódicamente.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Cerpacu cumple 40 años, y lo celebra con una fiesta cultural en Filosofía y Letras

El Cerpacu cumple 40 años, y lo celebra con una fiesta cultural en Filosofía y Letras

Lo más popular
Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central
1

Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado
2

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar
3

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión
4

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato
5

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno
6

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Más Noticias
Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

Democracia en la era del algoritmo: ¿votamos o nos programan?

Democracia en la era del algoritmo: ¿votamos o nos programan?

El dolor crónico podría tener un interruptor de apagado en el cerebro

El dolor crónico podría tener un interruptor de apagado en el cerebro

Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

Los elección de los nombres de mujer más lindos según la IA se basan en varios aspectos

Los elección de los nombres de mujer más lindos según la IA se basan en varios aspectos

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Comentarios