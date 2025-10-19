Designan a Educación “Embajada de Paz”

La creación de 661 centros de mediación escolar, que abarcan casi todas las escuelas primarias de Tucumán y la aplicación integral del Programa de Educación Emocional, le valieron al Ministerio de Educación de la Provincia la designación de Embajada de Paz, otorgado por la fundación internacional Mil Milenios de Paz. La entidad lleva adelante la campaña “Mil banderas para mil escuelas, instituciones, organizaciones y personalidades”, para despertar y legar conciencia en el marco del proyecto transdisciplinario “Construyendo un mundo mejor, bajo la bandera de la paz”.
La distinción se entregará mañana a la ministra Susana Montaldo, a través de Natalia Elizabeth Quiroga, quien también será reconocida como Embajadora de Paz, ya que es la referente del departamento de Mediación Escolar, que funciona hace 10 años. El acto se hará en el marco de la 99ª Ceremonia Compromiso, Designación y Entrega de la Bandera de la Paz, en el palacio Guerrico Embajada de Paz, de la Capital Federal, encabezado por la Embajadora de Paz Inés Josefina Cano de Prado. Tucumán recibirá además la Bandera de la Paz, que representa la Unidad en la Diversidad y podrá hacerla flamear en edificios públicos y establecimientos educativos.
Tucumán comenzó hace 10 años con el proyecto de mediación escolar y solo durante este año ha capacitado a 13.200 alumnos de nivel primario y comenzó a trabajar en cinco escuelas secundarias. También se capacitaron a 2.740 docentes y 16 preceptores y maestros de taller y se realizaron 12 abordajes institucionales en casos de dificultades en la gestión o malestar en el cuerpo docente, y en 10 crisis institucionales, como toma de escuelas, marchas, reclamos y discusiones entre familias dentro de las escuelas. Alrededor de 33.000 familiares participaron en las kermeses que se organizan en las escuelas como parte de la educación para la paz, además de un encuentro provincial de alumnos mediadores que se realizó el mes pasado en la escuela Ciudadela y de los zonales que se convocan periódicamente.