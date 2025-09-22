Casi la totalidad de las escuelas primarias de Tucumán cuenta con centros de mediación de conflictos

“Educar no es solo impartir conocimientos, también es transmitir las herramientas que nos permitan una convivencia sana y solidaria dentro de la escuela”, reflexionó la ministra de Educación, Susana Montaldo, durante la conmemoración de los 10 años del Departamento de Mediación Escolar del Ministerio de Educación.
La celebración tuvo lugar en la sede del CIIDEPT, en el marco del Día Internacional de la Paz, y contó con la presencia de la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat; el director del Departamento de Mediación del Poder Judicial de Tucumán, Ignacio Noble; y la referente ministerial del área, Natalia Quiroga.
Avances en mediación escolar
“En lo que va de este año 2025, hemos completado la totalidad de las escuelas con Centros de Mediación Estudiantiles. Capacitamos a 1.794 docentes, realizamos cuatro encuentros zonales de niños mediadores y tres kermeses con familias, donde participaron más de 500 padres que acompañaron a sus hijos jugando y aprendiendo”, informó Quiroga.
La funcionaria destacó que el 70% de las mediaciones se resolvieron con acuerdo entre las partes y valoró la participación de los supervisores en la implementación de esta política pública. También celebró la reciente certificación nacional obtenida por el equipo del Departamento de Mediación, otorgada por el Ministerio de Justicia de la Nación.
“El objetivo principal es dejar herramientas para que los docentes y equipos de gestión enseñen a los chicos a resolver sus diferencias a través de la palabra. Las diferencias siempre existirán, pero la clave es aprender a gestionarlas en la vida escolar”, subrayó.
El valor de educar en la resolución de conflictos
El director judicial de Mediación, Ignacio Noble, remarcó la importancia de enseñar desde la niñez a resolver conflictos para prevenir conductas violentas en la adultez.
Por su parte, la supervisora de nivel primario Rosa Guerra compartió su experiencia en las 12 escuelas bajo su responsabilidad: “La mediación escolar da sus frutos, porque los problemas de niños los resuelven los propios niños”. Destacó, además, que el proyecto se trabaja de manera interdisciplinaria, vinculando la mediación con la gestión de emociones y el uso de herramientas como la radio escolar.