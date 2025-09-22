Secciones
SociedadEducación

Casi la totalidad de las escuelas primarias de Tucumán cuenta con centros de mediación de conflictos

Autoridades provinciales y judiciales destacaron la importancia de enseñar desde la niñez a resolver diferencias con el diálogo.

Casi la totalidad de las escuelas primarias de Tucumán cuenta con centros de mediación de conflictos
Hace 1 Hs

“Educar no es solo impartir conocimientos, también es transmitir las herramientas que nos permitan una convivencia sana y solidaria dentro de la escuela”, reflexionó la ministra de Educación, Susana Montaldo, durante la conmemoración de los 10 años del Departamento de Mediación Escolar del Ministerio de Educación.

La celebración tuvo lugar en la sede del CIIDEPT, en el marco del Día Internacional de la Paz, y contó con la presencia de la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat; el director del Departamento de Mediación del Poder Judicial de Tucumán, Ignacio Noble; y la referente ministerial del área, Natalia Quiroga.

Avances en mediación escolar

“En lo que va de este año 2025, hemos completado la totalidad de las escuelas con Centros de Mediación Estudiantiles. Capacitamos a 1.794 docentes, realizamos cuatro encuentros zonales de niños mediadores y tres kermeses con familias, donde participaron más de 500 padres que acompañaron a sus hijos jugando y aprendiendo”, informó Quiroga.

La funcionaria destacó que el 70% de las mediaciones se resolvieron con acuerdo entre las partes y valoró la participación de los supervisores en la implementación de esta política pública. También celebró la reciente certificación nacional obtenida por el equipo del Departamento de Mediación, otorgada por el Ministerio de Justicia de la Nación.

“El objetivo principal es dejar herramientas para que los docentes y equipos de gestión enseñen a los chicos a resolver sus diferencias a través de la palabra. Las diferencias siempre existirán, pero la clave es aprender a gestionarlas en la vida escolar”, subrayó.

El valor de educar en la resolución de conflictos

El director judicial de Mediación, Ignacio Noble, remarcó la importancia de enseñar desde la niñez a resolver conflictos para prevenir conductas violentas en la adultez.

Por su parte, la supervisora de nivel primario Rosa Guerra compartió su experiencia en las 12 escuelas bajo su responsabilidad: “La mediación escolar da sus frutos, porque los problemas de niños los resuelven los propios niños”. Destacó, además, que el proyecto se trabaja de manera interdisciplinaria, vinculando la mediación con la gestión de emociones y el uso de herramientas como la radio escolar.

Temas TucumánSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hoy arranca el Congreso Provincial de Alfabetización

Hoy arranca el Congreso Provincial de Alfabetización

Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
El Gobierno adelantó un feriado y confirmó un “fin de semana largo de cuatro días”: ¿cuándo será?

El Gobierno adelantó un feriado y confirmó un “fin de semana largo de cuatro días”: ¿cuándo será?

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

El tiempo en Tucumán: mañanas frescas, tardes agradables y calor hacia el viernes

El tiempo en Tucumán: mañanas frescas, tardes agradables y calor hacia el viernes

Padres, hijos y hermanos trajeron su pasión por los caballos a la ciudad

Padres, hijos y hermanos trajeron su pasión por los caballos a la ciudad

Comentarios