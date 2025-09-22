Casi la totalidad de las escuelas primarias de Tucumán cuenta con centros de mediación de conflictos

La celebración tuvo lugar en la sede del CIIDEPT, en el marco del Día Internacional de la Paz, y contó con la presencia de la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat; el director del Departamento de Mediación del Poder Judicial de Tucumán, Ignacio Noble; y la referente ministerial del área, Natalia Quiroga.