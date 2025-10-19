Secciones
La misa de hoy: insistir en la oración

Presbítero Marcelo Barrionuevo.

Hace 6 Hs

La insistencia sin desmayos en la oración nos es propuesta por el Señor, porque Dios nos escucha siempre y da lo que “es bueno a quienes se lo piden” (Cf Mt 7,11). Cristo nos ha dado ejemplo de la confianza con que debemos acudir a Dios. “Ora antes de los momentos decisivos de su misión: antes de que el Padre dé testimonio de Él en su Bautismo (Cf Lc 3,21) y de su Transfiguración (Cf Lc 9,28), y antes de dar cumplimiento con su Pasión al designio de amor del Padre (Cf Lc 22,41-44.

Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles: antes de elegir y de llamar a los Doce (Cf Lc 6,12). La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla, es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre” (C.E.C., 2600). Otro tanto habría que decir de los primeros discípulos que “todos ellos perseveraban unánimes en la oración, en compañía de algunas mujeres, y con María, la Madre de Jesús, y sus hermanos” (Hch 1,14).

La confianza en Dios se prueba justamente en la constancia a la hora de rezar. Hay quien deja de orar porque piensa que su petición no es escuchada. Pero, ¿qué pedimos tantas veces sino la solución que juzgamos mejor para nuestros problemas o piedras en lugar de pan? “Nosotros no sabemos pedir como conviene”, asegura S. Pablo (Rm 8,26). En cambio, nuestro Padre Dios sabe bien lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos (Cf Mt 6,8). “No te aflijas, dice S. Agustín, si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides: es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia con Él en oración. Él quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos”.

Este mes la Iglesia se lo dedica al Santo Rosario: debemos dirigirnos a Dios a través de María, “la orante perfecta, figura de la Iglesia... Podemos orar con ella y a ella. La oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María” (C.E.C., 2679). En el Rosario pedimos que se acuerde de nosotros ahora, en el hoy de nuestra vida, y en la hora de la muerte, como lo estuvo en la muerte de su Hijo en la Cruz y nos acoja para conducirnos a la gloria del Señor.

