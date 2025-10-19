Eva Perón en la literatura argentina

Este 17 de octubre se cumplieron 80 años del momento inaugural del peronismo, por lo cual nos parece oportuno recordar cómo la literatura argentina en numerosas obras ha abordado a Eva Perón. Ese interés por tratar su figura está ampliamente justificado por los novelescos aspectos que tuvo su corta existencia, los cuales son bastante conocidos. Posiblemente menos lo son los igualmente novelescos sucedidos después de fallecer: su cuerpo fue embalsamado y emplazado en la CGT; en 1955 se lo secuestró de allí en una operación comandada por el coronel Moori Koenig; este terminó llevándolo a su propia oficina del Servicio de Inteligencia del Estado, incurriendo al parecer en prácticas necrofílicas; las autoridades llevaron el cuerpo de Eva al exterior; lo enterraron en un cementerio en Italia bajo un nombre falso; finalmente, su cuerpo fue desenterrado y entregado en 1971 a Perón.