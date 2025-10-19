Libreta de almacenero

En algunos lugares todavía circula ese tradicional “instrumento de crédito” emitido por el almacenero. Por lo general, en los típicos almacenes de ramos generales, la libreta significaba un vínculo de confianza entre el cliente y el almacenero. De confianza mutua, verdaderamente. Nació en épocas durante las cuales todavía no se habían emitido las primeras tarjetas bancarias de crédito. Y era necesario, se colige, que los almaceneros en general, como proveedores del vecindario, debían darle solución a un esquema de relación vendedor-cliente tal que fuera efectivo, seguro y de fácil implementación. Resulta necesario puntualizar que la primera tarjeta de crédito moderna fue la de Diners Club (1950 en EE.UU.) No podría precisarse la fecha de la creación de esta “tarjeta” singular que, seguramente, venía a suplantar anotaciones inseguras y tediosas, tanto para el que compra “al fiado” (porque de eso se trata) como para el que vende.